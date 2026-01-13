onedio
Dünyaca Ünlü Aktör Bradley Cooper'ın Annesi Bir Türk Dizisinin Büyük Fanı Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.01.2026 - 23:01

Dünyaca ünlü aktör geçtiğimiz günlerde katıldığı Joe Rogan Experience isimli programda annesi Gloria hakkında, ucu bize de dokunan şok bir itirafta bulundu!

Annesinin meşhur bir Türk dizisinin fanı olduğunu söyledi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper’ın en az bir filmini izlemişsinizdir.

Hollywood’un yıldızlar liginde kendine çok sağlam bir yer açan Cooper; karizması, oyunculuk yeteneği ve seçtiği projelerle yıllardır adından söz ettiren isimlerin başında geliyor. Kariyerine romantik komedilerle adım atsa da kısa sürede sınırlarını aşarak dramatik rollerde de ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı kendisi!

Bradley Cooper, bugüne kadar Oscar, BAFTA ve Altın Küre gibi prestijli ödüllere defalarca aday gösterildi; Altın Küre’yi ise evine götürmeyi başardı. Özellikle The Hangover serisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Cooper, Silver Linings Playbook, American Sniper ve A Star Is Born gibi filmlerle oyunculuk kariyerini bambaşka bir seviyeye taşıdı. Hem kamera önünde hem de kamera arkasında ne kadar güçlü olduğunu kanıtlayan ünlü oyuncu, A Star Is Born ile yönetmenlikte de büyük övgü toplamıştı. 

Özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi çekici olan Cooper, dönem dönem aşklarıyla magazin gündeminde yer aldı.rina Shayk ile olan ilişkisi ve bu birliktelikten dünyaya gelen kızıyla daha sakin, gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden oyuncu; ailesine olan düşkünlüğüyle de sık sık dikkat çekti.

Bugün de yine ailesiyle ilgili meselelerden fakat ucu enteresan bir şekilde bize dokunan bir hikayeyle sizlerleyiz!

Geçtiğimiz günlerde Joe Rogan Experience isimli bir programa konuk olan Bradley Cooper, hangi dizileri izlediği ve annesinin neler yaptığı sorulunca bize çok sürpriz olan bir cevap verdi!

Annesinin COVID dönemi boyunca Türkiye'de 2018 yılında yayınlanan Erkenci Kuş dizisi izlediğini söyleyen Cooper, annesi Gloria'nın dizinin 360 bölümünün her birini en az 4-5 kere izlediğini dile getirdi. Annesinin Can Yaman'ı 'Dünyadaki en iyi aktör' olarak kendisine gösterdiğini söyledi... 

Türk dizilerinin meşhur uzun sahnelerine değinmeden de edemedi.

Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in yer aldığı Erkenci Kuş hakkında kendi fikirlerini de dile getirdi!

Program sırasında Erkenci Kuş'un bir sahnesi de ekrana verildi ve Bradley Cooper, Can Yaman'ı gördüğü gibi 'Evet işte bu o!' yorumunda bulundu. 

Annesinin diziyi Türkçe, İngilizce alt yazıyla izlediğini söyleyen Bradley Cooper, dizinin gerçekten de iyi olduğunu belirtti. 'Dizi gerçekten iyi. Ben de izliyorum. Dizide oynayan adam da kadın da çok iyi' ifadelerini kullandı.

Programın tamamına buradan ulaşabilirsiniz!

