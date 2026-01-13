Dünyaca Ünlü Aktör Bradley Cooper'ın Annesi Bir Türk Dizisinin Büyük Fanı Çıktı!

Hollywood’un yıldızlar liginde kendine çok sağlam bir yer açan Cooper; karizması, oyunculuk yeteneği ve seçtiği projelerle yıllardır adından söz ettiren isimlerin başında geliyor. Kariyerine romantik komedilerle adım atsa da kısa sürede sınırlarını aşarak dramatik rollerde de ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı kendisi!

Bradley Cooper, bugüne kadar Oscar, BAFTA ve Altın Küre gibi prestijli ödüllere defalarca aday gösterildi; Altın Küre’yi ise evine götürmeyi başardı. Özellikle The Hangover serisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Cooper, Silver Linings Playbook, American Sniper ve A Star Is Born gibi filmlerle oyunculuk kariyerini bambaşka bir seviyeye taşıdı. Hem kamera önünde hem de kamera arkasında ne kadar güçlü olduğunu kanıtlayan ünlü oyuncu, A Star Is Born ile yönetmenlikte de büyük övgü toplamıştı.

Özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi çekici olan Cooper, dönem dönem aşklarıyla magazin gündeminde yer aldı.rina Shayk ile olan ilişkisi ve bu birliktelikten dünyaya gelen kızıyla daha sakin, gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden oyuncu; ailesine olan düşkünlüğüyle de sık sık dikkat çekti.