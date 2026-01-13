Dünyaca Ünlü Aktör Bradley Cooper'ın Annesi Bir Türk Dizisinin Büyük Fanı Çıktı!
Dünyaca ünlü aktör geçtiğimiz günlerde katıldığı Joe Rogan Experience isimli programda annesi Gloria hakkında, ucu bize de dokunan şok bir itirafta bulundu!
Annesinin meşhur bir Türk dizisinin fanı olduğunu söyledi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper’ın en az bir filmini izlemişsinizdir.
Bugün de yine ailesiyle ilgili meselelerden fakat ucu enteresan bir şekilde bize dokunan bir hikayeyle sizlerleyiz!
Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in yer aldığı Erkenci Kuş hakkında kendi fikirlerini de dile getirdi!
Programın tamamına buradan ulaşabilirsiniz!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
