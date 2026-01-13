Ozan Doğulu'nun Doğum Gününü Kutlayan En Büyük Kızı Arya'nın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Kenan Doğulu'nun ağabeyi Ozan Doğulu'nun üç kızı olmuştu. Babası, amcası ve dedesinin yolundan giden büyük kızı Arya'nın son hali ağızları açık bıraktı!
Arya Doğulu, sesiyle zaten büyülemişti. Bu sefer de zarafeti ve güzelliğiyle gündem oldu.
Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, gözlerden uzak kalmayı tercih etse de hep özel hayatıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Uzun bir süredir Hera Aslan'la beraber olan Ozan Doğulu, bugün 54 yaşına girdi.
Arya bu sene 18 yaşına girecek. Şimdilerde ise zaman zaman amcasının vokalistleri arasına katılıyor ve pratik yapıyor!
