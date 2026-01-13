onedio
Ozan Doğulu'nun Doğum Gününü Kutlayan En Büyük Kızı Arya'nın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.01.2026 - 21:55

Kenan Doğulu'nun ağabeyi Ozan Doğulu'nun üç kızı olmuştu. Babası, amcası ve dedesinin yolundan giden büyük kızı Arya'nın son hali ağızları açık bıraktı!

Arya Doğulu, sesiyle zaten büyülemişti. Bu sefer de zarafeti ve güzelliğiyle gündem oldu.

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, gözlerden uzak kalmayı tercih etse de hep özel hayatıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Yurdaer Doğulu'nun büyük oğlu, Kenan Doğulu'nun ağabeyi olan Ozan Doğulu, DJ'liğe hız kesmeden devam ederken Türk müzik tarihine de altın harflerle kazınmış pek çok şarkı bıraktı. 

Kulüp, Hoşuna mı Gidiyor?, Namus, Böyle Akşamlar, Yağmur, Uzun Lafın Kısası gibi dev isimlerle çalıştığı şarkılar bunlardan yalnızca birkaçı...

Özel hayatına gelirsek Ozan Doğulu, 2007'de Ece Yosmaoğlu ile evlenmiş, kızları; Arya 2008, Lila 2012 ve Elya 2015'te dünyaya gelmişti. Çift 11 yıllık birlikteliğin ardından 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Kızları çok sık olmasa da ara ara gördük. Son zamanlarda dikkat çeken ise Ozan Doğulu'nun büyük kızı Arya oldu. Arya'yı geçtiğimiz yıl amcası Kenan Doğulu ile şarkı söylerken görmüş, sesine hayran kalmıştık.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Uzun bir süredir Hera Aslan'la beraber olan Ozan Doğulu, bugün 54 yaşına girdi.

Kızlarına düşkünlüğüyle öne çıkan Ozan Doğulu'nun büyük kızı Arya'nın babasının gününü TikTok'tan kutladığı ortaya çıktı. 

Arya güzelliğiyle ağızları açık bırakırken, babasıyla meşhur 'Uzun Lafın Kısası' şarkısıyla çektiği videosunu paylaştı. Paylaşımına ise; 'Bu da doğum günü post'u olsun' notunu düştü.

Arya bu sene 18 yaşına girecek. Şimdilerde ise zaman zaman amcasının vokalistleri arasına katılıyor ve pratik yapıyor!

