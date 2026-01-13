onedio
article/comments
Aldığı Kilolarla Dikkat Çeken Cem Yılmaz, Yeniden Spora Başlamaya Karar Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.01.2026 - 19:58

Netflix'te yayınlandıktan sonra bir kez daha gündeme oturan CMXXIV'de Cem Yılmaz'ın aldığı kilolar dikkat çekmişti. Halkın sesine kulak veren Cem Yılmaz'dan spor hamlesi geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2025'in şubat ayında, çok uzun bir aradan sonra CMXXIV gösterisiyle geri dönen Cem Yılmaz yine gündemin göbeğine oturmuştu.

Biletleri yok satan hatta kısa sürede tükenince kara borsaya bile düşen Cem Yılmaz'ın CMXXIV'si 31 Aralık akşamı Netflix'te herkesle buluşmak üzere yayınlandı. 

Gösterisine gidemeyen milyonların izlediği şov, sosyal medyada kiminin büyük tepkisini çekerken kiminin de çok hoşuna gitti. Fakat bazı esprileri vardı ki Yılmaz'ı günlerce gündemde tuttu. Kadınlara yönelik 38 yaş esprisi ise epey olay olmuştu.

2025'te yaz molası verdikten sonra ağustosun sonlarına doğru sahnelere dönen Cem Yılmaz yeni haliyle dikkat çekmişti.

Sosyal medyada aldığı kilolarla göze batan Cem Yılmaz'ın göbeği büyük mesele olmuş; bu sefer de Cem Yılmaz, insanların diline düşmüştü. 

CMXXIV'nin 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanmasının ardından kilo meselesi yeniden gündem oldu. 

Cem Yılmaz'ı uzun bir aranın ardından sonra ilk kez görenlerin dikkatini hemen kilosu çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yılmaz, halkın sesine kulak vermeye karar verdi herhalde!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından spor salonunda bir pozunu paylaştı. 

Paylaşımına, 'Yeni gelmedik, geri geldik😎😁 Road to G4G 👊🏽' notunu düştü ve spor hamlesinin Gora 4 Gora için atılmış bir adım olduğunu da duyurmuş oldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorum Yazın