Aldığı Kilolarla Dikkat Çeken Cem Yılmaz, Yeniden Spora Başlamaya Karar Verdi!
Netflix'te yayınlandıktan sonra bir kez daha gündeme oturan CMXXIV'de Cem Yılmaz'ın aldığı kilolar dikkat çekmişti. Halkın sesine kulak veren Cem Yılmaz'dan spor hamlesi geldi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025'in şubat ayında, çok uzun bir aradan sonra CMXXIV gösterisiyle geri dönen Cem Yılmaz yine gündemin göbeğine oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025'te yaz molası verdikten sonra ağustosun sonlarına doğru sahnelere dönen Cem Yılmaz yeni haliyle dikkat çekmişti.
Yılmaz, halkın sesine kulak vermeye karar verdi herhalde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın