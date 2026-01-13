Testi Pozitif Çıkınca Tövbe Eden Şeyma Subaşı'ndan Yeni Paylaşım!
Gözaltına alındıktan ve testi pozitif çıktıktan sonra dini paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı'ndan yeni bir paylaşım daha geldi. Subaşı, bu sefer kahvesini dökünce yerde oluşan şekle şaşırdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Şeyma Subaşı'ydı.
Samimi bir tövbe sürecinden geçtiğini ve geçeceğini söyleyen Subaşı'ndan yeni bir paylaşım daha geldi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
