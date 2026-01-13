onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Testi Pozitif Çıkınca Tövbe Eden Şeyma Subaşı'ndan Yeni Paylaşım!

Testi Pozitif Çıkınca Tövbe Eden Şeyma Subaşı'ndan Yeni Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.01.2026 - 18:03

Gözaltına alındıktan ve testi pozitif çıktıktan sonra dini paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı'ndan yeni bir paylaşım daha geldi. Subaşı, bu sefer kahvesini dökünce yerde oluşan şekle şaşırdı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Şeyma Subaşı'ydı.

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Şeyma Subaşı'ydı.

Savcılığın ünlülere yönelik düzenlediği operasyonda birçok şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı, birkaç gün içerisinde İstanbul'a dönmüş, testi çıkmadan evvel yasaklı madde kullandığını itiraf ettiği öne sürülmüştü. Testi de pozitif çıktı. 

Subaşı, serbest kaldıktan sonra dini paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kuran-ı Kerim, ayetler ve dualar paylaşan Şeyma subaşı, geçtiğimiz günlerde tövbe ettiğini açıklamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Samimi bir tövbe sürecinden geçtiğini ve geçeceğini söyleyen Subaşı'ndan yeni bir paylaşım daha geldi.

Samimi bir tövbe sürecinden geçtiğini ve geçeceğini söyleyen Subaşı'ndan yeni bir paylaşım daha geldi.

Kahvesi dökülünce yerde oluşan şekle şaşıran Şeyma Subaşı, bu detayı takipçileriyle paylaşmadan edemedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
12
4
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın