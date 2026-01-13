Nebahat Çehre Gerçek Adını Yıllar Sonra İlk Kez Açıkladı!

Hafızalarımıza en çok Aşk-ı Memnu'daki ikonik 'Firdevs Hanım' karakteriyle kazınan fakat yer aldığı her projeyi güzelleştiren Nebahat Çehre, tarzıyla ve duruşuyla yıllara meydan okuyanlardan.

Son birkaç gündür de gündemden düşmüyor kendisi. Usta oyuncu geçtiğimiz günlerde TGRT'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. O günden bu yana da programın birçok kesidi sosyal medyada hızla yayıldı.

Dikkat çeken kesitlerden biri de Çehre'nin Aşk-ı Memnu'da Beren Saat'le oynadığı 'Ölüyorum anlasana' sahnesinin nasıl çekildiğini anlattığı anlardı.