Nebahat Çehre Gerçek Adını Yıllar Sonra İlk Kez Açıkladı!

Nebahat Çehre Gerçek Adını Yıllar Sonra İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.01.2026 - 17:19

Geçtiğimiz günlerde TGRT'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Nebahat Çehre, program yayınlandığından beri gündemden düşmüyor. 

Çehre, bu sefer de yıllar sonra yaptığı itirafla gündemde. Usta oyuncu ilk kez gerçek adının ne olduğunu açıkladı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Asalateti, zarafeti, iksir içmişçesine yıllandıkça güzelleşmesiyle hepimizin hayran olduğu bir isim Nebahat Çehre!

Asalateti, zarafeti, iksir içmişçesine yıllandıkça güzelleşmesiyle hepimizin hayran olduğu bir isim Nebahat Çehre!

Hafızalarımıza en çok Aşk-ı Memnu'daki ikonik 'Firdevs Hanım' karakteriyle kazınan fakat yer aldığı her projeyi güzelleştiren Nebahat Çehre, tarzıyla ve duruşuyla yıllara meydan okuyanlardan. 

Son birkaç gündür de gündemden düşmüyor kendisi. Usta oyuncu geçtiğimiz günlerde TGRT'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. O günden bu yana da programın birçok kesidi sosyal medyada hızla yayıldı. 

Dikkat çeken kesitlerden biri de Çehre'nin Aşk-ı Memnu'da Beren Saat'le oynadığı 'Ölüyorum anlasana' sahnesinin nasıl çekildiğini anlattığı anlardı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Aynı programdan bir kesit daha büyük dikkat çekti ve epey de şaşırttı; çünkü bu yıllar sonra gelen bir itiraftı!

Aynı programdan bir kesit daha büyük dikkat çekti ve epey de şaşırttı; çünkü bu yıllar sonra gelen bir itiraftı!

Esasında isminin Nebahat Çehre olmadığını söyleyen usta oyuncu, 'Hilal Nebahat'ti benim adım. Sonra Samsun'dan kütük İstanbul'a nakledildi, sadece Nebahat çıktı. Hilal çıkmadı. Annemde de herhalde bir ukde kaldı, yeğenime Hilal adını verdi. Aslında gerçek adım Hilal Nebahat Çehre.

İşte o anlar:

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
2
1
0
0
