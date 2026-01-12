onedio
Kadro Fotoğrafında Yoktu: Cem Yılmaz, Ozan Güven'i Gora 4 Gora Kadrosundan Çıkardı mı?

Kadro Fotoğrafında Yoktu: Cem Yılmaz, Ozan Güven'i Gora 4 Gora Kadrosundan Çıkardı mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.01.2026 - 14:20

Gora 4 Gora'nın tam kadrosunu Cem Yılmaz duyurmuştu. Kadroda yer alacağı ilk başta duyurulan Ozan Güven'in fotoğrafta yer almaması akıllara tek bir soru getirdi; 'Cem Yılmaz, Ozan Güven'i kadrodan çıkardı mı?' 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Cem Yılmaz'dan birkaç ay önce dev bir haber gelmişti!

Komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Cem Yılmaz'dan birkaç ay önce dev bir haber gelmişti!

2025'in mayıs ayında, efsane filmi G.O.R.A'nın üzerinden tam da 20 yıl geçmişken bir devam filmi hazırlığında olduğunu duyuran Cem Yılmaz herkesi heyecanlandırmıştı. 

'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' diyen Cem Yılmaz, devam filminin adının GORA 4 GORA olacağını duyurmuş, filmin Netflix'te yayınlanacağını açıklamıştı.

Biz filmle ilgili detayları beklerken Cem Yılmaz'ın ilk hamlesi Ozan Güven'le olmuştu.

Cem Yılmaz'ın tam Gora 4 Gora kadrosunu paylaştığı fotoğrafta Ozan Güven yer almadı.

Cem Yılmaz'ın tam Gora 4 Gora kadrosunu paylaştığı fotoğrafta Ozan Güven yer almadı.

Bu da akıllara tek bir soruyu getirdi; Cem Yılmaz, Ozan Güven'in adının kadına şiddete karıştığı son hadiseler ışığında yakın dostunu kadrodan çıkarmış olabilir mi?

