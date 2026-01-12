onedio
Milli Gururumuz: Hangi Dünyaca Ünlü İsim Altın Küre Ödülleri'ne Dilara Fındıkoğlu Tasarımıyla Katıldı?

Milli Gururumuz: Hangi Dünyaca Ünlü İsim Altın Küre Ödülleri'ne Dilara Fındıkoğlu Tasarımıyla Katıldı?

Lila Ceylan
Magazin Editörü
12.01.2026 - 13:57

Altın Küre gecesinde dünyaca ünlü bir isim tercihini Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu’ndan yana kullandı. Gotik elbise gecenin en çok konuşulanı oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Bir süredir kırmızı halılara şöyle bir göz ucuyla bakan herkesin fark ettiği bir gerçek var: Dünya starları artık Türk tasarımcıların kapısını çalıyor.

Bir süredir kırmızı halılara şöyle bir göz ucuyla bakan herkesin fark ettiği bir gerçek var: Dünya starları artık Türk tasarımcıların kapısını çalıyor.

Bunun en güçlü örneklerinden biri de hiç şüphesiz Dilara Fındıkoğlu.

Londra’da aldığı moda eğitimiyle karanlık, gotik ve cesur çizgisini global bir imzaya dönüştüren Fındıkoğlu; Madonna’dan Dua Lipa’ya, Bella Hadid’den Margot Robbie’ye kadar sayısız yıldızın radarına girmiş durumda.

Dilara Fındıkoğlu’nun tasarımları artık sadece bir elbise değil; özgün duruşun, asi şıklığın ve “kural tanımayan” stilin global karşılığı resmen! Üstelik milli gururumuz, her adımıyla Türk modasının dünyadaki yerini biraz daha sağlamlaştırıyor...

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli gecelerinden Altın Küre Ödülleri, bu yıl da hem kazananlarıyla hem de kırmızı halı şovuyla uzun süre konuşulacak anlara sahne oldu.

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli gecelerinden Altın Küre Ödülleri, bu yıl da hem kazananlarıyla hem de kırmızı halı şovuyla uzun süre konuşulacak anlara sahne oldu.

Ödül kürsüsüne çıkan güçlü yapımlar, geceden zaferle ayrılan yıldız isimler ve elbette göz kamaştıran stiller derken, Altın Küre bir kez daha “sadece ödül değil, tam anlamıyla bir vitrin” olduğunu hatırlattı. Bu vitrinde parlayan isimlerden biri de şüphesiz Jenna Ortega oldu. 

Wednesday'deki başarısıyla ortalığı kasıp kavuran ve genç yaşına rağmen kariyerindeki yükselişiyle dikkat çeken Ortega, gecede sadece oyunculuğuyla değil, kırmızı halı tercihiyle de adından söz ettirdi. Ve işte tam bu noktada bizleri ayrı bir gururlandıran detay devreye girdi…

Jenna Ortega’nın Altın Küre gecesinde tercih ettiği tasarım, Türk moda dünyasının global yıldızı Dilara Fındıkoğlu'na aitti!

Jenna Ortega’nın Altın Küre gecesinde tercih ettiği tasarım, Türk moda dünyasının global yıldızı Dilara Fındıkoğlu'na aitti!

Vücudu saran korsaj formu, stratejik cut-out detayları ve omuzlardan sarkan püskül dokunuşlarıyla Dilara Fındıkoğlu'nun imzasını attığı elbise, Altın Küre kırmızı halısında adeta gotik bir güç gösterisi gibiydi. 

Minimal makyaj ve sade saç tercihi ise tasarımın sert ve teatral havasını daha da öne çıkararak, bu görünümü gecenin en çarpıcı stillerinden biri haline getirdi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
