Milli Gururumuz: Hangi Dünyaca Ünlü İsim Altın Küre Ödülleri'ne Dilara Fındıkoğlu Tasarımıyla Katıldı?

Ödül kürsüsüne çıkan güçlü yapımlar, geceden zaferle ayrılan yıldız isimler ve elbette göz kamaştıran stiller derken, Altın Küre bir kez daha “sadece ödül değil, tam anlamıyla bir vitrin” olduğunu hatırlattı. Bu vitrinde parlayan isimlerden biri de şüphesiz Jenna Ortega oldu.

Wednesday'deki başarısıyla ortalığı kasıp kavuran ve genç yaşına rağmen kariyerindeki yükselişiyle dikkat çeken Ortega, gecede sadece oyunculuğuyla değil, kırmızı halı tercihiyle de adından söz ettirdi. Ve işte tam bu noktada bizleri ayrı bir gururlandıran detay devreye girdi…