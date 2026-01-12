Milli Gururumuz: Hangi Dünyaca Ünlü İsim Altın Küre Ödülleri'ne Dilara Fındıkoğlu Tasarımıyla Katıldı?
Altın Küre gecesinde dünyaca ünlü bir isim tercihini Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu’ndan yana kullandı. Gotik elbise gecenin en çok konuşulanı oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir kırmızı halılara şöyle bir göz ucuyla bakan herkesin fark ettiği bir gerçek var: Dünya starları artık Türk tasarımcıların kapısını çalıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli gecelerinden Altın Küre Ödülleri, bu yıl da hem kazananlarıyla hem de kırmızı halı şovuyla uzun süre konuşulacak anlara sahne oldu.
Jenna Ortega’nın Altın Küre gecesinde tercih ettiği tasarım, Türk moda dünyasının global yıldızı Dilara Fındıkoğlu'na aitti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın