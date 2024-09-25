Yaz İyi Geçmiş, Belli: Gösteri Sezonunu Kıbrıs'ta Açan Cem Yılmaz'ın Son Hali Akıllara Durgunluk Verdi!
Yaz İyi Geçmiş, Belli: Gösteri Sezonunu Kıbrıs'ta Açan Cem Yılmaz'ın Son Hali Akıllara Durgunluk Verdi!
Avrupa turnesi başlayan ve sezonu Kıbrıs'ta açan Cem Yılmaz'ın son hali akıllara durgunluk verdi!
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Uzun bir aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen, geçtiğimiz günlerde de Avrupa turnesine başlayan Cem Yılmaz, uzunca bir süre magazin gündeminin tam da göbeğinde kaldı biliyorsunuz.
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Sosyal medya hesabından yaptığı anlaması güç paylaşımlarla, kime ne dediği anlaşılmayan yorumları ve göndermeleriyle ortalığı bir güzel ayağa kaldıran komedyen, hepimizin kafasında da soru işaretleri bıraktı.
Bir de Necla'sıyla yaşadığı kısa ama tutkulu aşk vardı tabii. Onunla da ayrı gündeme oturup gündemde kaldı kendisi. Bu süreçlerin hepsi bitince de Avrupa turnesine dek yazın keyfini oğluyla çıkarmaya adadı kendisini.
Geçtiğimiz saatlerde ise Kıbrıs'taki gösterisiyle sezonu açtı Cem Yılmaz! Yaz epey iyi geçmiş herhalde, aldığı kilolar epey göze battı tabii! Son halini gören şaşırdı, bakan bir daha baktı.
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