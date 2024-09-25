Kot ve Gömlekle Dünya Yıldızlarını Sollayan Pınar Deniz'in Köşe Bucak Sıkıştırıldığı Anlar Sinir Hoplattı!
Kot ve Gömlekle Dünya Yıldızlarını Sollayan Pınar Deniz'in Köşe Bucak Sıkıştırıldığı Anlar Sinir Hoplattı!
Paris Moda Haftası'na yüzü olduğu markayı temsilen dünyaca ünlü yıldızlarla giden ve geçtiğimiz gün de podyumu sallayan Pınar Deniz'in bir başka defilede Eva Longoria tarafından sıkıştırıldığı anlar sosyal medya kullanıcılarının sinirini hoplattı!
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17 Eylül'de ikiliyi "sahte" bulup iki ay bile biçmeyen herkese inat Kaan Yıldırım'la Roma'da sade bir nikahla evlenen Pınar Deniz, üstüne bir de bebek haberi verdi biliyorsunuz!
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Roma kaçamağından hemen sonra da soluğu Paris Moda Haftası'nda işinin başında alan Pınar Deniz, yüzü olduğu markanın defilesinde dünyaca ünlü mankenlerle podyumu güzelliğiyle sallamıştı hatırlarsanız.
Pınar Deniz'le beraber Cara Delevingne, Eva Longoria, Kendall Jenner, Viola Davis, Heidi Klum gibi birçok ismin markanın konuğu olduğu haftada, yalnızca podyuma çıkılmadı tabii.
Paris Moda Haftası'nın keyfini defilelere ve birtakım etkinliklere katılarak çıkaran ekipten birçok görüntü düştü sosyal medyaya. Özellikle de bir tanesi sinirlerimizi hoplatmaya yetti!
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Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım!
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