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Kot ve Gömlekle Dünya Yıldızlarını Sollayan Pınar Deniz'in Köşe Bucak Sıkıştırıldığı Anlar Sinir Hoplattı!

Kot ve Gömlekle Dünya Yıldızlarını Sollayan Pınar Deniz'in Köşe Bucak Sıkıştırıldığı Anlar Sinir Hoplattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 20:44

Paris Moda Haftası'na yüzü olduğu markayı temsilen dünyaca ünlü yıldızlarla giden ve geçtiğimiz gün de podyumu sallayan Pınar Deniz'in bir başka defilede Eva Longoria tarafından sıkıştırıldığı anlar sosyal medya kullanıcılarının sinirini hoplattı!

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17 Eylül'de ikiliyi "sahte" bulup iki ay bile biçmeyen herkese inat Kaan Yıldırım'la Roma'da sade bir nikahla evlenen Pınar Deniz, üstüne bir de bebek haberi verdi biliyorsunuz!

17 Eylül'de ikiliyi "sahte" bulup iki ay bile biçmeyen herkese inat Kaan Yıldırım'la Roma'da sade bir nikahla evlenen Pınar Deniz, üstüne bir de bebek haberi verdi biliyorsunuz!

Düğünden kısa bir süre önce ortaya atılan bebek iddiasını önce üstü kapalı bir şekilde sonra da defiledeki pozuyla doğruladı Pınar Deniz!

Roma kaçamağından hemen sonra da soluğu Paris Moda Haftası'nda işinin başında alan Pınar Deniz, yüzü olduğu markanın defilesinde dünyaca ünlü mankenlerle podyumu güzelliğiyle sallamıştı hatırlarsanız.

Roma kaçamağından hemen sonra da soluğu Paris Moda Haftası'nda işinin başında alan Pınar Deniz, yüzü olduğu markanın defilesinde dünyaca ünlü mankenlerle podyumu güzelliğiyle sallamıştı hatırlarsanız.

Pınar Deniz'in zarafeti, asaleti ve dupduru güzelliğine gelen tüm yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Pınar Deniz'le beraber Cara Delevingne, Eva Longoria, Kendall Jenner, Viola Davis, Heidi Klum gibi birçok ismin markanın konuğu olduğu haftada, yalnızca podyuma çıkılmadı tabii.

Pınar Deniz'le beraber Cara Delevingne, Eva Longoria, Kendall Jenner, Viola Davis, Heidi Klum gibi birçok ismin markanın konuğu olduğu haftada, yalnızca podyuma çıkılmadı tabii.

Paris Moda Haftası'nın keyfini defilelere ve birtakım etkinliklere katılarak çıkaran ekipten birçok görüntü düştü sosyal medyaya. Özellikle de bir tanesi sinirlerimizi hoplatmaya yetti!

Paris Moda Haftası'nın keyfini defilelere ve birtakım etkinliklere katılarak çıkaran ekipten birçok görüntü düştü sosyal medyaya. Özellikle de bir tanesi sinirlerimizi hoplatmaya yetti!

Eva Longoria, araya sıkışabilmek adına Pınar Deniz'i yok sayarak hatta gömleğine de bir güzel oturarak herkesle selamlaşınca Pınar Deniz severler de sevmeyenler de kıyameti koparttı! Önce o anları izleyelim...

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Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım!

Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım!
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