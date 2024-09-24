Karı Kocadan Yeni Girişim mi Geliyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Bi' Gizemli Halleri Merak Uyandırdı!
Karı Kocadan Yeni Girişim mi Geliyor? Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Bi' Gizemli Halleri Merak Uyandırdı!
Kıvanç Tatlıtuğ ile pozunu 'Ne yapıyor bunlar? Cevapları alayım' notuyla paylaşan Başak Dizer, yarattığı gizemle merakları üstüne çekti!
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Büyük bir çoğunluğa göre ülkenin en yakışıklıları listesinde bir numara olan Kıvanç Tatlıtuğ, attığı her adım, paylaştığı her pozla gündem oluyor, yer aldığı her projede de her seferinde daha çok devleşiyor biliyorsunuz.
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Tüm bunların yanında bir de aşkı ve çekirdek ailesi var ki... 2016'dan beri Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ eşine düşkünlüğü ve jestleriyle "Allah herkese Başak Dizer şansı versin" dedirtiyor.
Oğlu Kurt Efe'yle kurduğu bağ, yanlarından hiç ayırmadıkları minik oğlanın kendisine benzerliği ise apayrı mesele. Ne zaman Kurt Efe'yle bir anlarına şahitlik etsek resmen eriyoruz!
Bu sefer de bambaşka bir detayla dikkat çekti ikili! Sanıyoruz ki çekmek de istedi zaten... 😂
Başak Dizer'in hikayesinde paylaştığı fotoğraflar adeta gizem yarattı. Önce "Nereye bakıyor bu adamlar?" diyen Dizer...
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"Ne yapıyorlar daha doğru! Cevapları alayım" diyerek düzeltti kendisini. Kimileri ikilinin yeni bir şarap markası kurma aşamasında olabileceğini düşündü fakat bu sürprizin ne olduğu hala muallakta! Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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