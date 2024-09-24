Hakan Sabancı'yla Fotoğrafına Arzu Sabancı'dan Gelen Beğeni Sorulan Hande Erçel, Kaynanayı Büyük Geçiştirdi!
Hakan Sabancı'yla Fotoğrafına Arzu Sabancı'dan Gelen Beğeni Sorulan Hande Erçel, Kaynanayı Büyük Geçiştirdi!
Yüzü olduğu markanın gecesinde boy gösteren Hande Erçel, muhabirlerin İtalya fotoğrafına Arzu Sabancı'nın bıraktığı like'ı sorması üzerine kaynana mevzusunu büyük geçiştirdi!
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Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, magazinin en merak edilen, yeri gelince en çok övülen, yeri gelince de en çok yerin dibine sokulan çifti biliyorsunuz.
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Attıkları her adım olay olan ikili en son sosyetenin meşhur isimleri Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun düğününde boy göstermişti.
Hakan Sabancı da bu İtalya kaçamağından pozlar paylaşmıştı ve ikinci sırada da Hande Erçel'le aşk pozu vardı.
Üstelik çok nadir yaşanan bir şey de yaşandı. Bunca zamandır Hande Erçel'le ilişkisine onay verip vermediği merak edilen Arzu Sabancı bu kareye kalp bıraktı.
Geçtiğimiz saatlerde yüzü olduğu markanın davetinde boy gösteren Hande Erçel'e Arzu Sabancı'nın biricik Hakan'ıyla verdiği poza bıraktığı like soruldu.
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"Kaynanadan onay geldi mi?" diye soran muhabirlere "Beni böyle bir muhabbete hiç sokmayın beni böyle bir günde" diyerek konuyu büyük geçiştirdi.
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