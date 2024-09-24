Önce Düşman Sonra Dost Kesilmişti: Tahliyeden Sonra "Eskiye Dönen" Dilan Polat, Eylül Öztürk'ü Çileden Çıkardı

Dilan Polat tutuklandıktan sonra kendisini yerden yere vuran eski dostu Eylül Öztürk, süreç boyunca önce düşman kesildiği Dilan'a sonradan zeytin dalı uzatmış, kendisini korumaya başlamıştı. Dilan'ın tahliyeden sonraki dur durak bilmeyen görgüsüz paylaşımlarıyla çileden çıkan Eylül Öztürk, arkadaşlıklarının bittiğini ve ilişiğini de tamamen kestiğini duyurdu.