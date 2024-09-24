Önce Düşman Sonra Dost Kesilmişti: Tahliyeden Sonra "Eskiye Dönen" Dilan Polat, Eylül Öztürk'ü Çileden Çıkardı
Önce Düşman Sonra Dost Kesilmişti: Tahliyeden Sonra "Eskiye Dönen" Dilan Polat, Eylül Öztürk'ü Çileden Çıkardı
Dilan Polat tutuklandıktan sonra kendisini yerden yere vuran eski dostu Eylül Öztürk, süreç boyunca önce düşman kesildiği Dilan'a sonradan zeytin dalı uzatmış, kendisini korumaya başlamıştı. Dilan'ın tahliyeden sonraki dur durak bilmeyen görgüsüz paylaşımlarıyla çileden çıkan Eylül Öztürk, arkadaşlıklarının bittiğini ve ilişiğini de tamamen kestiğini duyurdu.
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Dilan Polat, Engin Polat ve birçok aile üyesi vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla tutuklandıktan kısa bir süre sonra ülkedeki tüm fenomenler mercek altına alınmıştı. Gündeme oturan fenomenlerden biri de Dilan Polat'ın "eski dostu" Eylül Öztürk olmuştu hatırlarsanız.
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Dilan Polat davalarıyla gündeme gelen ve bir süredir ailesiyle Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk, olaylar patlak verdiği andan itibaren kendini açıklamaya, her şeyi tek tek anlattığını söylediği YouTube videoları çekip yüklemeye ve sosyal medya hesabını aktif kullanarak hakkında çıkan tüm iddialara cevap vermeye hız kesmeden devam etti.
Sitemkar paylaşımlarda bulunsa da takipçileri Dilan Polat'ı sorduğunda konuyu kapatmayı ve görmezden gelmeyi seçen Eylül Öztürk, geçtiğimiz ocak ayında büyük bir patlama yaşamıştı cezaevindeki Dilan'a karşı.
Bir takipçisinin "Dilan'ı neden savunmuyorsun?" diye sorması üzerine kendini kaybeden Eylül Öztürk, bağırarak çektiği videolarında "Babam mıydı daha bu olaylar ilk ayyuka çıktığı zaman 'biz burdayız he, siz Amerika'da olanlara bakın' diye gözünü belerterek konuşan? Güzellik sektörünü bitirdi ya! Hareketleriyle ağzına sı*tı piyasanın! Herkesi aynı kefeye koydular bunlar yüzünden!" ifadelerini kullanmıştı.
Fakat takvim mart ayını gösterdiğinde ne olduysa işler değişti. Önce Dilan ve Engin Polat'ın kızı Nilda ve Milan'a destek çıkan Eylül Öztürk, bundan sonraki süreçte kelimelerini seçmeye, Dilan Polat'ın yaşadığının çok zor olduğunu ve durumu yaşamayanın onu anlamayacağını vurgulamaya başladı. Hatta iddianameyi paylaşıp, "bu iddianameyle onları içeride tutamazsınız" diye de çıkışmıştı.
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Dilan Polat'la konuşup hellaleştiğini, onu affettiğini belirten Eylül Öztürk, geçtiğimiz saatlerde yeniden tek kalemde silmeye karar verdi kendisini. Dilan Polat'ın tahliyeden sonraki "eskiye döndüğü" paylaşımlarıyla çileden çıkan Öztürk, dans ettiği videoyu da görünce kafası fena attı!
Tahliyeden bu yana günlerdir Dilan Polat'ı uyardığını, birlik olmayı teklif ettiğini, pişman olduğunu gösteren ve belirten bir şeyler demesi, yapması için ricalarda bulunduğunu söyleyen Eylül Öztürk, Dilan Polat'la bugün itibariyle ilişiğini kestiğini duyurdu.
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