Kafası Atıp Dilan Polat'a Demediğini Bırakmayan Eylül Öztürk'ten Ailesi İçin İsyan Eden Nilda'ya Tuhaf Destek!
Kafası Atıp Dilan Polat'a Demediğini Bırakmayan Eylül Öztürk'ten Ailesi İçin İsyan Eden Nilda'ya Tuhaf Destek!
Geçtiğimiz aylarda Dilan Polat'a demediğini bırakmayan fenomen Eylül Öztürk, kızı Nilda Polat'ın adalet bakanlığına seslenişini duyunca destek çıkmaya karar verdi.
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Kısa süre içerisinde kavuştukları serveti tüm Türkiye'nin gözüne sokan, önce halkın sonra da devletin gözüne batan Dilan ve Engin Polat yaklaşık dört aydır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde.
İçeri girdikleri günden beri kaosu hiç bitmeyen çift, son zamanlarda "sabırlarının" son demlerini yaşıyor olacak ki avukatları da geride bıraktıkları aileleri de büyük bir isyan halinde ve Polatların dışarı çıkması gerektiği konusunda da ısrarcı.
O kadar ki, belki denk gelmişsinizdir dün gece saatlerinde konuya evlatları Nilda ve Milan bile dahil oldu.
Annesinin hesabını devralan 13 yaşındaki Nilda Polat, adalet bakanlığına seslendiği bir video çekti.
Nilda, "Annem ve babam neden içeride? Kara para aklama, bahis yok. Süreci hızlandırabilir misiniz?" diye isyan ederken, 5 yaşındaki oğulları Milan Efe ise "Ben annemi ve babamı çok özledim onlar inşallah çıkar" serzenişinde bulundu.
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Sosyal medyada çocukların da konuya dahil olup adalet bakanlığına seslendiği video büyük tepki topladı haliyle. Bir yorum da bundan yalnızca iki ay önce Dilan Polat'a demediğini bırakmayan fenomen Eylül Öztürk'ten geldi.
Dilan Polat'ın çocuklarını da vurgulayarak desteğe ihtiyacı olduğunu belirten takipçisinin yorumunu gören Eylül Öztürk adeta deliye dönmüş, "Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Eğer bir şeyleri düşünüyorsan hayatını ona göre şekillendirmek zorundasın" çıkışında bulunan Eylül Öztürk, annelik konusuna değinmeden edemedi, "Şuursuz olmayın, ne güzellemesinden bahsediyorsunuz siz ya?" açıklamasında bulunmuştu. "Hareketleriyle ağzımıza sıçtı hepimizin" cümlesinin yanında çok daha sert ifadeleri ve çıkışları da olmuştu hatta.
Aynı Eylül Öztürk, Nilda Polat'ın isyan videosunu görünce yorumunu yine eksik etmedi. Bir anne olarak Nilda'ya üzülen Eylül Öztürk'ün "Dilan Polat'ı savunmuyorum" diye belirterek yaptığı açıklamadaki tuhaf cümleler akılları karıştırdı.
Öztürk'ün bir mahalle dedikodusu olmaktan çok uzak olan Polatlar meselesi hakkında yaptığı "Yazık günah ya! Eğer söyledikleriniz bir mahalle dedikosundan ibaret ise nasıl vereceksiniz bunun hesabını çok merak ediyorum! Bu kızı da aynı iftirayla hapse sokup şu çocuklardan ayırdılarsa yazıklar olsun gerçekten" açıklaması epey tepki çekti.
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