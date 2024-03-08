Hepsi Birbirinden Güzel: Geleceğin Güçlü Kadınları Etkinliğine Katılan Ünlü İsimler Resmen Göz Kamaştırdı!
Hepsi Birbirinden Güzel: Geleceğin Güçlü Kadınları Etkinliğine Katılan Ünlü İsimler Resmen Göz Kamaştırdı!
Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğinde boy gösteren sanat, cemiyet ve spor dünyasından 30 başarılı ünlü isim resmen göz kamaştırdı!
Kadınlar günümüz kutlu olsun! 💅
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İlk olarak 2019'da ardından 2022'de düzenlenen Geleceğin Güçlü Kadınları etkinliği, bu sene de kadınlar gününde ÇGHB'den tanıdığımız Aydan Taş'ın tasarımıyla gerçekleşti.
Bu yılın konsepti için 8 farklı ülkeden seçtiği, dünya tarihine adını kazımış 8 öncü kadından ilham alan proje tasarımcısı Aydan Taş, her bir öncü isim için onların tarzını yansıtacak 8 tasarımcı ve onların kıyafetlerini bu geceki özel defilede taşıyacak 28 birbirinden başarılı kadın arkadaşıyla bu yola çıktı.
Defilenin yanısıra gecenin sonunda Tolga Çevik'in yöneteceği açık arttırma ile her döneme ait bir tasarımın satışa sunulması, elde edilecek gelirlerin ise depremzede üniversite öğrencisi genç kızların burs fonuna aktarılması hedeflendi.
Aslı İnandık, Aslıhan Malbora, Begüm Birgören, Bestemsu Özdemir, Burcu Biricik, Cansu Tosun, Cemre Baysel, Deniz Baysal Yurtcu, Deniz Işın, Dilara Aksüyek, Ecem Özkaya, Esra Dermancıoğlu, Esra Ruşan, Evrim Alasya, Hazal Türesan, İrem Helvacıoğlu, Melisa Şenolsun, Melis İşiten, Merve Oflaz, Müjde Uzman, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Pelin Karahan, Şebnem Hassanisoughi, Çağla Şikel, Derya Uluğ ve Nur Sürer'in yer aldığı özel geceden ilk görüntüler ise geçtiğimiz saatlerde hızla yayılmaya başladı!
Hazırsanız, en ince detayına kadar düşünülmüş dönem kıyafetlerinin içinde parlayan kadınlarımıza beraber bakalım!
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Nur Süner 👇
Burcu Biricik 👇
Çağla Şıkel 👇
İrem Helvacıoğlu 👇
Pelin Karahan 👇
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Müjde Uzman, Yüsra Geyik ve Şebnem Hassanisoughi 👇
Cemre Baysel 👇
Bestemsu Özdemir ve Cansu Tosun 👇
Deniz Baysal 👇
Aslıhan Malbora 👇
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Deniz Işın 👇
Nilsu Berfin Aktaş 👇
Özgü Kaya 👇
Hepsi birbirinden güçlü ve güzel kadınlarımız enerjileri ve coşkularıyla hem ortalığı inletti hem de hayran bıraktı! İyi ki varsınız, iyi ki varız! Günümüz kutlu olsun! ❤️
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