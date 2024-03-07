Okuyan Gelinler Aşkına: Hande Erçel'den Sonra Sınıf Sırasında Poz Paylaşan Nazlı Sabancı Okula mı Döndü?
Okuyan Gelinler Aşkına: Hande Erçel'den Sonra Sınıf Sırasında Poz Paylaşan Nazlı Sabancı Okula mı Döndü?
Hakan Sabancı'nın kıymetlisi Hande Erçel'in okuluna dönüşünün ardından Nazlı Sabancı'nın okul sırasından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı! Sabancı gelinleri eğitim aşkıyla mı yanıp tutuşuyor?
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10 Ekim 2021'de İngiliz kraliyet ailelerininkinden hallice bir düğünle dünyaevine giren Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, cemiyet hayatının en dikkat çekici isimleri arasında biliyorsunuz!
Hem tarzı, hem hanımefendiliğiyle hem de oğullarının aşk hayatı söz konusu olduğunda altın kurallara sahip olan kaynanası Arzu Sabancı'yla samimiyetiyle sık sık gündem olan Nazlı Sabancı, son zamanlarda müstakbel eltisiyle olan ilişkisiyle dikkat çekiyor.
Kaynı Hakan Sabancı'nın herkesin bir ay sürmez diyerek tarih biçtiği fakat her şeye rağmen emin adımlarla yürüttüğü aşktan, Hande Erçel'den bahsediyoruz tabii ki!
Daha önce Hande Erçel'in Great Gatsby temalı partisinde boy gösteren Nazlı Sabancı, geçtiğimiz haftalarda da eltisi Hande Erçel'le beraber sosyetik davetlere katılmaya başlamıştı hatırlarsanız.
Hakan Sabancı'ya eş olabilmek için tüm sessiz Sabancı altın kurallarını takip eden Hande Erçel'in okula dönüşü, sanat aktivitelerine eğilişi ve sosyetik davetlerde yer alması aileyi yakından takip eden herkesin aklına Nazlı Sabancı'nın sancılı yolculuğunu getirmişti.
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Şimdi aralarından su sızmadığına bakmayın, en başından beri Nazlı Sabancı'ya sıcak baktığı belli olan Arzu Sabancı, gözde gelinin okulunu bitirmeden ve cemiyete girmeden gelini olmasına müsaade etmemişti.
Geçtiğimiz aylarda kaynanasının adını verdiği kızı Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, birçok farklı sosyete davetine katılıp, Bilgi Üniversitesi'nde sanat tarihi bölümü okuyup mezun olduktan sonra gelinlik giyebilmişti.
Bizler de tam bu yüzden, okula dönüşünün ardından çıtayı arşa çıkararak sanat eserlerini sergiye sunan Hande Erçel, Nazlı Sabancı'nın yolunu takip ediyor diyorduk ki...
Nazlı Sabancı'nın sabahın sekiz buçuğunda sınıf sırasından yaptığı paylaşım akılları karıştırdı! Okuyan gelinler aşkına, Nazlı Sabancı da mı okula döndü yoksa?
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