Yeni Aşkını Cümle Aleme Sahnede İlan Etti: Necla Karahalil, Sevgilisi Cem Yılmaz'ı Yalnız Bırakmadı!
Yeni Aşkını Cümle Aleme Sahnede İlan Etti: Necla Karahalil, Sevgilisi Cem Yılmaz'ı Yalnız Bırakmadı!
Cem Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduların altının boş olmadığı belliydi! Cem Yılmaz, bu geceki gösterisinde sevgilisini cümle aleme duyurdu, hatta kendisini izleyenler arasında olduğunu söyledi!
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Hem kariyeri hem de özel hayatıyla tüm gözleri düzenli aralıklarla üzerine çeken Türk komedisinin önde gelen ismi Cem Yılmaz'ın aşk defteri epey bir kalabalık bildiğiniz üzere.
Daha önce başka isimlerle anılsa da 2012'de Ahu Yağtu'yla evlilik kararı alan Cem Yılmaz 2013 yılında boşanmıştı. Ardından adı Türkiye'nin en güzel kadınlarından Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'yla anılmış, Yılmaz ikisiyle de deli dolu aşklar yaşamıştı.
Serenay Sarıkaya'yla ayrılığının ardından uzunca bir süre gönül kapılarını kimselere açmayan Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ise sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı.
"İşte o kadar" notunu düşerek gizemli bir kadınla ayak ayağa verdiği pozu, Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya veya Defne Samyeli'yle barışmış olma ihtimalinin masaya yatırılmasına sebep olmuştu.
Fakat çok geçmeden gizemli ayakkabının sahibinin bambaşka biri olduğu ortaya çıktı!
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Necla hanımın Cem Yılmaz'la aşkını ilan ettiği paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı böylece biz de bir güzel stalklayabildik kendisini...
Geçtiğimiz dakikalarda ise ilan-ı aşk Cem Yılmaz'dan geldi! Bu geceki gösterisinde yeni aşkı Necla Karahalil'i cümle aleme duyurduğu söylenen Yılmaz'ın geceyi yalnız geçirmediği de ortaya çıktı.
@blogyagmuru'na gelen ifşayla Necla Karahalil'in şimdiden sevgilisini bir an bile yalnız bırakmadığı ve bu gece gösterisini en önden izleyenler arasında olduğu anlaşıldı.
E ne diyelim valla! Aşk da resmi olarak duyurulduğuna göre bize keyfiniz bol olsun demek düşer, mutluluklar diliyoruz!
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