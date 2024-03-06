Meğer Ceketin Parasını Çıkarmaya Çalışıyorlarmış: Kahkahaya Boğan Hazal Kaya'nın Kombin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Meğer Ceketin Parasını Çıkarmaya Çalışıyorlarmış: Kahkahaya Boğan Hazal Kaya'nın Kombin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece'de salonu kahkahaya boğan Hazal Kaya'nın o geceki pembe kombinin fiyatı resmen dudak uçuklattı!
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Uzun yıllardır birbirinden başarılı projelerde yer alan ve hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Kaya'yı tanımayanınız yoktur!
2019 yılında biricik sevgilisi Ali Atay'la evlenen Hazal Kaya, hem tatlı mı tatlı aile hayatı, hem eşine duyduğu yoğun aşk, hem de her konuda belirttiği baskın fikirleriyle sık sık gündem oluyor.
Fakat mutlaka denk gelmişsinizdir, birkaç gündür eşiyle beraber katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında attırdığı kahkahalarla gündemde kendis!
Her detayı ayrı olay olan programda ilk önce Hazal Kaya'nın "Nihal gibi bayılma hastalığı" itirafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ardından Kaya'nın dolandırıcılık potu ve Ali Atay'ın verdiği tepki büyük yankı uyandırdı!
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Bununla da bitmedi! 😂 Hiçbir konuyu pas geçmeyen Hazal Kaya, son olarak flört dönemiyle ilgili yaptığı açıklamalarla milyonlara "yalnız değilmişim" dedirtti!
Anlayacağınız program yayıldıkça yayıldı, Hazal Kaya da Ali Atay da, ikisinin samimiyeti de büyük güldürdü ve sempati uyandırdı. Fakat bu sefer yine programla ilgili başka bir konuyla karşınızdayız!
Magazin dünyasında ünlülerin kombinlerinin fiyatını bulmak ve yorumlamak huy haline geldi artık biliyorsunuz. E aynısı Hazal Kaya'nın öne çıkan pembe ceketine yapılmasa olmazdı tabii🙈
Hazal Kaya'nın pespembe ceketinin markasının Versace...
Fiyatının ise 97 bin 950 TL oldu ortaya çıktı!
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Ceketin yanında epey ucuz kalıyor ama parıl parıl parlayan küpelerinin de 6 bin 400 TL olduğu öğrenildi.
Yani küçük bir hesapla, bileziği, yüzükleri ve pantolonu hariç bu cebi büyük yakan kombin, Hazal Kaya'ya 104 bin 350 TL'ye patlamış...
Allah artırsın tabii ki, diyecek bir şey yok aslında da... Bir cekete 100 bin TL'ye yakın bir miktar ödendiğini duyan sosyal medya kullanıcıları yerinde duramadı tabii. Malum, biz anca rüyamızda görürüz çünkü! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇
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