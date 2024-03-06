İkizlerine Yeni Kavuşan Yasemin Tatlıses, Kalbinde Sorun Olan Oğlu İbrahim Ayel'in Durumu Hakkında Konuştu
İkizlerine Yeni Kavuşan Yasemin Tatlıses, Kalbinde Sorun Olan Oğlu İbrahim Ayel'in Durumu Hakkında Konuştu
22 Ocak'ta ikizlerini kucağına alan Yasemin Şefkatli Tatlıses, doğar doğmaz kalbindeki sorun sebebiyle ameliyata alınan bebeği İbrahim Ayel'in durumu hakkında bilgi verdi!
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017'de aşk yaşamaya başladığı Yasemin Tatlıses'le 2019 yılında evlendiğinden beri hiç olmadığı kadar çok konuşuluyor biliyorsunuz!
Daha ilk sevgili oldukları dönemden beri samimi ve doğal halleriyle herkesi büyüleyen çift, sosyal medyanın en imrenilen aşkları arasında yer alıyor.
Bir de üstüne bebek haberini patlatınca iyice merak edilenler arasına girdiler ve tüm gözler onların tatlı mı tatlı serüvenine çevrildi.
İsimlerini dedelerinden alan ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir 22 Ocak'ta dünyaya geldi! Fakat İbrahim Ayel'in kalbindeki sorun nedeniyle doğar doğmaz ameliyatı alındığı haberini dede İbrahim Tatlıses'ten almıştık...
Neyse ki İbrahim Ayel'in ameliyatı başarılı geçti, önce Sinan Emir'i eve götüren çift, çok şükür ki İbrahim Ayel'i de sağlıkla hastaneden çıkararak evine döndü. İlk aile pozları da gecikmemişti!
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Geçtiğimiz gün bebekleriyle yeni pozlarını paylaşan Yasemin Tatlıses, bu sefer de takipçilerine İbrahim Ayel'in durumu hakkında bilgi verdi!
İlk önce süslediği bebeklerini gösteren Yasemin Tatlıses 👇
Ardından İbrahim Ayel'in kontrolü için ailecek doktora gideceklerini duyurdu. Sonra da İbrahim Ayel'in iyi olduğunu fakat nisan ayında ikinci bir operasyon geçireceğini açıkladı.
Biliyoruz ki her şey çok güzel olacak! Nazar değmesin 🧿
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