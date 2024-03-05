İplerin Kimin Elinde Olduğu Ortaya Çıktı: Bıyıklarını Kesen Mert Demir'e Talimatı Serenay Sarıkaya Vermiş!
İplerin Kimin Elinde Olduğu Ortaya Çıktı: Bıyıklarını Kesen Mert Demir'e Talimatı Serenay Sarıkaya Vermiş!
Müge Dağıstanlı, taze aşıklar Serenay Sarıkaya ve Mert Demir hakkında yeni iddialar ortaya attı! Mert Demir'in bıyıklarına veda kararının arkasında kimin parmağının olduğu ortaya çıktı!
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Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğu, güzelliği, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmeyen ve çok büyük bir kitle tarafından da inanılmaz sevilen isimlerden biri olduğunu söylememize bile gerek yok bizce!
En son Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber rol aldığı Aile dizisindeki "Devin" karakteriyle ortalığı sallayan Serenay Sarıkaya, dizinin finalinin ardından Bali tatiline çıkmıştı hatırlarsanız.
Fakat o gitmeden önce de geldikten sonra da ortada kıpır kıpır dolanan Mert Demir'le aşk dedikoduları dinmek bilmedi!
Şöyle bir başa dönersek, sık sık Mert Demir'in konserlerine gittiği ve yeni bir aşka yelken açtığı söylenen Serenay Sarıkaya'nın "Ateşe Düştüm" şarkısındaki back vokal olduğu ortaya çıkınca iddialar epey güçlenmişti.
Bir de üstüne Serenay Sarıkaya, aşk dedikodularını yalanlamadan "Durun bakalım!" deyince ortalık iyice ayağa kalkmıştı!
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Sonra araya uzun bir sessizlik ve durağanlık girdi. Tam Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den bir şey çıkmadı diyorduk ki Bali'den ülkeye iniş yapan Serenay Sarıkaya'nın döner dönmez soluğu Mert Demir'in yanında aldığı ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde, Müge Dağıstanlı tarafından çoktan ateşe düşen hatta o ateşte kavrulmaya başlayan çift hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı!
Belki denk gelmişsinizdir, Mert Demir birkaç gün önce yepyeni bir imajla karşımıza çıkmış, kendisiyle özdeşleşen bıyıklarına veda etmişti.
Müge Dağıstanlı, 10Haber'de kaleme aldığı yazısında bıyıkları kesme talimatının Mert Demir'e Serenay Sarıkaya'dan geldiğini açıkladı!
Görüntü vermemelerin sebebinin de yine Serenay Sarıkaya olduğunu, henüz böyle bir şey istemediğini ve Mert Demir'e de "Biraz birbirimizi tanıyalım, ilişkiye zaman verelim" ricasında bulunduğunu iddia etti.
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İkilinin birlikteyken en zevk aldığı şeyin arabesk şarkılar söylemek olduğunu belirten Dağıstanlı, ayrıca ipleri eline alan Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in yalnızca bıyıklarını kestirmesinde değil, imajındaki değişikliklerde de parmağı olduğunu belirtti!
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