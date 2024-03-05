Kendine Has Tarzından Hiç Ödün Vermeyen Gonca Vuslateri'den Alışılmışın Dışında Hamilelik Çekimi!
Kendine Has Tarzından Hiç Ödün Vermeyen Gonca Vuslateri'den Alışılmışın Dışında Hamilelik Çekimi!
7 aylık hamile oyuncu Gonca Vuslateri, kızı Asya'yla ilk fotoğraf çekimini gerçekleştirdi. Yakın dostu Selim Akar'ın objektifine poz veren Vuslateri, tarzına yakışır çekimle hamilelik sürecini ölümsüzleştirdi!
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Aklından ne geçiyorsa hiçbir filtreye takılmadan çıkan, dobralığı ve gerektiği yerde bildirdiği hadlerle nam salmış güzel oyuncu Gonca Vuslateri'ni tanımayanınız yoktur!
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Bir süre önce de YouTube'da "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı bir programa başlayan Gonca Vuslateri, sadece işiyle değil özel hayatıyla da sık sık konuşulan isimlerden.
Şimdilerde arka arkaya birbirinden ünlü konuklar ağırlayan Gonca Vuslateri aynı zamanda 7 aylık da hamile biliyorsunuz!
Birkaç ay önce hamile olduğunu öğrenen Gonca Vuslateri beklemediği bebek sürprizini takipçileriyle "anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum."" diyerek paylaşmış, kimilerinin tepkisini çekmiş kimilerine ise çok samimi gelmişti.
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Ardından bir kız bebeği olacağını açıklamış, kızının adını da 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterden esinlenerek Asya koyacağını duyurmuştu.
Ayrıca bebeğinin babasıyla ilgili açıklamaları da olmuştu kendisinin. "Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" diyen Gonca Vuslateri yine tüm gözleri üzerine çekmişti hatta.
Vuslateri, bu sefer de yakın dostu Selim Akar'ın objektifine verdiği hamilelik pozlarıyla gündem oldu!
Tarzından bir an olsun ödün vermeyen 7 aylık hamile Gonca Vuslateri, kendine yakışır bir çekimle pozlarıyla hamilelik sürecini ölümsüzleştirdi. Vücudunun etrafına yapıştırılan yara bantlarından çıkan çiçekler ise gözlerden kaçmadı!
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