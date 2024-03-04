Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Kaos Kraliçesi Yağmur Çevik'ten Acun Ilıcalı'nın Aşk Hayatıyla İlgili Şok İddia!
Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Kaos Kraliçesi Yağmur Çevik'ten Acun Ilıcalı'nın Aşk Hayatıyla İlgili Şok İddia!
Söylemezsem Olmaz masasına yeni oturan fakat magazine uzun bir zamandır emek harcayan yeni kaos kraliçesi Yağmur Çevik, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya aşkının gidişatıyla ilgili yeni bir iddiada bulundu!
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Yıllardır ekranlarda gördüğümüz, hepimizin müptelası olduğu birçok yarışma formatını ülkemize getiren ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, aynı zamanda mükemmel de bir magazin figürü biliyorsunuz.
Özel hayatıyla sık sık gündem olan Acun Ilıcalı'nın kısa bir geçmişine dönelim isterseniz! İlk olarak 1988 yılında Seda Başbuğ ile evlenen Acun Ilıcalı, 1993 yılında evliliğini bitirmişti. Bu evlilikten de ilk kızı Banu Ilıcalı doğmuştu.
2003 yılında ikinci evliliğini yaparak Zeynep Yılmaz ile evlenen Acun Ilıcalı'nın bu evlilikten de Yasemin ve Leyla adında iki kızı oldu. 13 yıldır beraber olan çiftin huzuru yerinde gibi görünüyordu ki...
Magazin, Acun Ilıcalı'nın evliliği bitmeden kendisinden yaşça küçük Şeyma Subaşı'yla yaşadığı aşkla derinden sarsıldı! 2017'de 9 yıllık beraberliğin ardından nihayet evlenen çiftin kızı Melisa, 2013 yılında henüz evli değillerken doğmuştu. Nihayet kavuşulan evlilikte kısa sürdü ve bir sene sonra kaoslu bir şekilde sona erdi.
Şeyma Subaşı'yla boşanmasının ardından daha çok dört kızıyla ön plana çıkan Acun Ilıcalı'nın kalbi kısa bir süre sonra yeni biri için çarpmaya başladı.
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Yaklaşık üç buçuk yıldır Çağla Altunkaya ile beraber olan Acun Ilıcalı, bu sefer ilişkisini magazin dünyasına daha mesafeli yaşamayı tercih ediyor.
Çifti sık sık göremesek de bizden sakladıkları hiçbir şey yok, aksine Acun Ilıcalı sık sık ne kadar mutlu ve huzurlu bir ilişki yaşadığını vurguluyor verdiği röportajlarda!
Hatta o kadar ki belki denk gelmişsinizdir, kısa bir süre öncesine kadar @blogyagmuru adlı Instagram hesabından magazinin nabzını tutan, birkaç hafta önce ise Söylemezsem Olmaz masasında sunuculuğa başlayan Yağmur Çevik, birkaç ay önce Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya'ya evlenme teklifi ettiğini iddia etmişti.
Ekip, Söylemezsem Olmaz'ın yeni bölümünde Şeyma Subaşı'nı masaya yatırmışken konu yine dönüp dolaşıp Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'ya geldi.
"Evlilik teklifi ettiğini de ilk ben söylemiştim" diyen Yağmur Çevik, bu sefer de Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı için düğün tarihi verdi!
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İşte o anlar:
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