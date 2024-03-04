Bu Sefer Linci Kendi Yedi: Mete Gazoz'a Sorduğu Kekeleme Sorusuyla Tepki Çeken Eser Yenenler Sessiz Kalmadı
Bu Sefer Linci Kendi Yedi: Mete Gazoz'a Sorduğu Kekeleme Sorusuyla Tepki Çeken Eser Yenenler Sessiz Kalmadı
Geçtiğimiz saatlerde programında Mete Gazoz'u ağırladığı sırada sorduğu 'kekeleme' sorusuyla sosyal medyada büyük tepki çeken Eser Yenenler'den konuyla ilgili açıklama geldi!
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Miss Turkey üçüncüsü eşi Berfu Yenenler ile mutlu mesut bir hayat yaşayan Eser Yenenler, şu sıralar kafamızı nereye çevirsek oradan çıkıyor!
Eşiyle beraber TV8'de Cevap Ver Türkiye programını sunan Eser Yenenler, aynı zamanda yine eşiyle beraber bir stand-up gösterisi yapıyor ve ikisi de ayrı ayrı YouTube'da talk show programı sunuyorlar!
Uzunca bir süredir Linç@'in her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan Eser Yenenler, geçtiğimiz haftalarda Merve Boluğur bölümüyle epey konuşulmuştu.
Bugünün gündeminde ise Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk ve en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu ve Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz'u ağırladığı bölüm vardı!
Kekeme olduğunu belirten Mete Gazoz'a Eser Yenenler'in "Peki bu kekemelik ok atarken nasıl hiç başına gelmiyor?" diye tuhaf bir soru sorması ise sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekmişti.
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Eser Yenenler'e ters köşe yaparak "Ok atarken konuşmuyorum ki" diyerek cevap veren Mete Gazoz'un alttan alışı ve efendiliği övgü toplarken, Eser Yenenler'in soruyu sorma tarzı saygısızca ve yersiz olarak değerlendirilmişti.
Eser Yenenler, sosyal medyaya bu sefer kendisinin yediği linci görmüş olacak ki geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.
Mete Gazoz'la çok iyi anlaştıklarını söyleyen ve izleyiciye yansıyan gibi bir durum olmadığını ima eden Eser Yenenler, "Programın tamamını izlerseniz siz de anlarsınız" tavsiyesinde bulundu.
Fakat tepkiler yine de dinmedi. 👇
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