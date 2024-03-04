Eser Yenenler, Mete Gazoz'a Ok Atarken Nasıl Kekelemediğini Sorarak Hepimizi Dumura Uğrattı
Eser Yenenler, Mete Gazoz'a Ok Atarken Nasıl Kekelemediğini Sorarak Hepimizi Dumura Uğrattı
Başarısıyla herkesi gururlandıran milli sporcumuz Mete Gazoz, özellikle sosyal medyanın tanındık bir ismi. Geçtiğimiz Ağustos ayında kazandığı altın madalyanın ardından adını daha da büyük bir kitleye duyuran Mete Gazoz, Aysu Türkoğlu ile birlikte Eser Yenenler'in Linç@ programının konuğu oldu. Eser Yenenler'in kekemeliğiyle ilgili sorduğu soru ise ağzımızı açık bıraktı.
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Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanarak başarısıyla adını altın harflerle kazıyan Mete Gazoz'u artık hepimiz tanıyoruz.
Mete Gazoz, milli yüzücü Aysu Türkoğlu ile birlikte Eser Yenenler'in Linç@ programının konuğu oldu.
En dikkat çeken konulardan bir tanesi ise Mete Gazoz'un ödül konuşması sırasında çekilen bir fotoğrafına gelen yorumun ardından, Eser Yenenler'in sorduğu soru oldu.
Eser Yenenler ise "Peki bu kekemelik ok atarken nasıl hiç başına gelmiyor?" diye soruyor.
Mete Gazoz bu soru karşısında oldukça şaşırsa da "Ok atarken konuşmuyorum ki..." cevabını veriyor.
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Mete Gazoz'un cevabı karşısında Eser Yenenler'in adeta dili tutuluyor. 😂
Gelen yorumlar ise "Mete yine oku 12'den vurmuş" minvalinde. 😂
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