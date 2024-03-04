Eser Yenenler, Mete Gazoz'a Ok Atarken Nasıl Kekelemediğini Sorarak Hepimizi Dumura Uğrattı

24 yaşındaki milli sporcu, Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat ve dünya şampiyonu olarak hepimizi gururlandırdı. Sosyal medyada kendine has pozuyla herkes tarafından paylaşıldığı ve tebrik edildiği dönemde de popülerliği oldukça artmış ve herkesin tanıdığı bir isim haline gelmişti.