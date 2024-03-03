Estetikleriyle Duvardan Duvara Vurulan Dilan Çiçek Deniz Son Halini Görüp Övgüye Boğanlara Cevap Verdi
Estetikleriyle Duvardan Duvara Vurulan Dilan Çiçek Deniz Son Halini Görüp Övgüye Boğanlara Cevap Verdi
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetiklerle sosyal medyada ve magazin dünyasında epeye eleştiriye maruz kalmıştı hatırlarsanız. 28 Şubat'ta 29 yaşına giren oyuncu dün akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Mekanın çıkışında muhabirlerle sohbet eden Deniz'in yüzündeki değişim yine dikkat çekti. Bu sefer gelen övgü doluyorumlara cevap verdi!
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2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar'ın Ebru'su olarak tanıdığımız Dilan Çiçek Deniz, yıllardır ekranların en popüler yapımlarında aranılan bir isim olarak karşımıza çıkıyor.
Asıl çıkışını Çukur dizisinde canlandırdığı Sena Koçovalı ile yakalayan Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli ile olan partnerliğiyle epey konuşulmuştu.
Son olarak ise Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakteriyle ekranlara gelmişti.
Dilan Çiçek Deniz çok uzun bir süre İzlandalı yönetmen Thor Saeversson ile sevgiliydi biliyorsunuz.
Ardından meslektaşı ve son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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İşiydi aşkıydı derken Dilan Çiçek Deniz bir de yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminde konuşulmaya başlandı.
Katıldığı etkinliklerde görüntülenen ve röportaj veren Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim artık eleştirilerin de seviyesini artırmış ve herkes "bu ne böyle?" demeye başlamıştı.
Kendisi ise estetik iddialarına ve eleştirilerine "Vallahi bezdim" diyerek makyajsız pozlarını paylaşmıştı.
28 Şubat'ta 29 yaşına giren Dilan Çiçek Deniz, dün akşam bir mekanda arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.
Kendisine pasta aldıklarını gören Dilan Çiçek Deniz, "hep siz mi çekeceksiniz? Bu sefer de ben sizi çekeceğim" diyerek kendisine yapılan sürprizi belgeledi.
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Yüzündeki doğal duruş da elbette dikkatlerden kaçmadı.
Dilan Çiçek Deniz'i görenler yorumlarda övgü dolu sözler sarf edince, ünlü oyuncu da cevapsız bırakmadı.
Elbette genç oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.
Kendisi de konuya açıklık getirerek dolgularını erittiğini ve normale döndüğünü söyledi.
Bunun üstüne hem gelen yoruma eleştiriler, hem de Dilan Çiçek Deniz'e övgüler yağmaya devam etti!
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