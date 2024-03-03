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Estetikleriyle Duvardan Duvara Vurulan Dilan Çiçek Deniz Son Halini Görüp Övgüye Boğanlara Cevap Verdi

Estetikleriyle Duvardan Duvara Vurulan Dilan Çiçek Deniz Son Halini Görüp Övgüye Boğanlara Cevap Verdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
03.03.2024 - 15:53

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetiklerle sosyal medyada ve magazin dünyasında epeye eleştiriye maruz kalmıştı hatırlarsanız. 28 Şubat'ta 29 yaşına giren oyuncu dün akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Mekanın çıkışında muhabirlerle sohbet eden Deniz'in yüzündeki değişim yine dikkat çekti. Bu sefer gelen övgü doluyorumlara cevap verdi!

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2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar'ın Ebru'su olarak tanıdığımız Dilan Çiçek Deniz, yıllardır ekranların en popüler yapımlarında aranılan bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar'ın Ebru'su olarak tanıdığımız Dilan Çiçek Deniz, yıllardır ekranların en popüler yapımlarında aranılan bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

Tatlı Küçük Yalancılar kadrosunda büyük bir çıkış yakalayan Dilan Çiçek, ardından Hande Erçel'in de rol aldığı Güneşin Kızları'nda yer almıştı. Bir sonraki işi ise Bodrum Masalı olmuştu.

Asıl çıkışını Çukur dizisinde canlandırdığı Sena Koçovalı ile yakalayan Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli ile olan partnerliğiyle epey konuşulmuştu.

Asıl çıkışını Çukur dizisinde canlandırdığı Sena Koçovalı ile yakalayan Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli ile olan partnerliğiyle epey konuşulmuştu.

Dört sezon süren dizinin ilk iki sezonunda rol alan Deniz, son sezona da konuk oyuncu olarak katılmıştı.

Son olarak ise Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakteriyle ekranlara gelmişti.

Son olarak ise Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakteriyle ekranlara gelmişti.

Deniz'in yalnızca işleri değil, aşk hayatı da oldukça konuşulan konular arasında.

Dilan Çiçek Deniz çok uzun bir süre İzlandalı yönetmen Thor Saeversson ile sevgiliydi biliyorsunuz.

Dilan Çiçek Deniz çok uzun bir süre İzlandalı yönetmen Thor Saeversson ile sevgiliydi biliyorsunuz.

Hatta çift nişanlanmıştı ve evlilik hazırlıklarını sürdürüyorlardı. Ancak bu ilişki bir bıçak gibi kesildi ve bağlarını tamamen kopararak ayrılma kararı aldılar.

Ardından meslektaşı ve son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ardından meslektaşı ve son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Fakat bu aşk çok da uzun sürmemişti sessiz sedasız bir ayrılık yaşamışlardı.

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İşiydi aşkıydı derken Dilan Çiçek Deniz bir de yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminde konuşulmaya başlandı.

İşiydi aşkıydı derken Dilan Çiçek Deniz bir de yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminde konuşulmaya başlandı.

Miss Turkey yarışmasındaki halinin ardından yıllar içerisindeki değişimi ve yaptırdığı ufak tefek dokunuşlar zaten biliniyordu. Ancak zaman geçtikçe bu dokunuşların dozajı biraz artmıştı...

Katıldığı etkinliklerde görüntülenen ve röportaj veren Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim artık eleştirilerin de seviyesini artırmış ve herkes "bu ne böyle?" demeye başlamıştı.

Katıldığı etkinliklerde görüntülenen ve röportaj veren Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim artık eleştirilerin de seviyesini artırmış ve herkes "bu ne böyle?" demeye başlamıştı.

Ünlü oyuncu ise yüzünde yalnızca ufak dokunuşlar olduğunu söylemeye devam etmişti. Hatta Deniz'in bu işlemler yüzünden anlaşma yaptığı bir markanın, anlaşmayı bozduğu da iddia edilmişti.

Kendisi ise estetik iddialarına ve eleştirilerine "Vallahi bezdim" diyerek makyajsız pozlarını paylaşmıştı.

Kendisi ise estetik iddialarına ve eleştirilerine "Vallahi bezdim" diyerek makyajsız pozlarını paylaşmıştı.

Daha sonra bir açıklama yaparak 'doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu' diyerek vücudunun tepki gösterdiğini söylemişti. 

'Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Tabii benim de daha çok araştırıp soruşturmam gerekiyordu. Sonra vücudum inanılmaz tepki gösterdi.'

28 Şubat'ta 29 yaşına giren Dilan Çiçek Deniz, dün akşam bir mekanda arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

28 Şubat'ta 29 yaşına giren Dilan Çiçek Deniz, dün akşam bir mekanda arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

Ünlü oyuncu mekan çıkışında kendisini bekleyen muhabirlerle karşılaştı. Bu anlar Muhabir Online'ın kameralarına böyle yansıdı.

Kendisine pasta aldıklarını gören Dilan Çiçek Deniz, "hep siz mi çekeceksiniz? Bu sefer de ben sizi çekeceğim" diyerek kendisine yapılan sürprizi belgeledi.

Kendisine pasta aldıklarını gören Dilan Çiçek Deniz, "hep siz mi çekeceksiniz? Bu sefer de ben sizi çekeceğim" diyerek kendisine yapılan sürprizi belgeledi.
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Yüzündeki doğal duruş da elbette dikkatlerden kaçmadı.

Yüzündeki doğal duruş da elbette dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çiçek Deniz'i görenler yorumlarda övgü dolu sözler sarf edince, ünlü oyuncu da cevapsız bırakmadı.

Elbette genç oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Elbette genç oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

'Dolgularını mı eritti? Yine güzelleşmiş.'

Kendisi de konuya açıklık getirerek dolgularını erittiğini ve normale döndüğünü söyledi.

Kendisi de konuya açıklık getirerek dolgularını erittiğini ve normale döndüğünü söyledi.

Bunun üstüne hem gelen yoruma eleştiriler, hem de Dilan Çiçek Deniz'e övgüler yağmaya devam etti!

Bunun üstüne hem gelen yoruma eleştiriler, hem de Dilan Çiçek Deniz'e övgüler yağmaya devam etti!
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