Estetikleriyle Duvardan Duvara Vurulan Dilan Çiçek Deniz Son Halini Görüp Övgüye Boğanlara Cevap Verdi

Daha sonra bir açıklama yaparak 'doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu' diyerek vücudunun tepki gösterdiğini söylemişti.

'Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Tabii benim de daha çok araştırıp soruşturmam gerekiyordu. Sonra vücudum inanılmaz tepki gösterdi.'