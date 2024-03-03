Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Müslüm Gürses'e İkizi Kadar Benzeyen Taksici, Ölüm Yıl Dönümünde Söyledikleriyle Herkesi Duygulandırdı

Müslüm Gürses'e İkizi Kadar Benzeyen Taksici, Ölüm Yıl Dönümünde Söyledikleriyle Herkesi Duygulandırdı

Müslüm Gürses
GNS
GNS - Onedio Editörü
03.03.2024 - 11:52

Arabeskin en sevilen 'baba' denilen isimlerinden Müslüm Gürses'in ölümün üzerinden 11 yıl geçti. Ölümünün 11. yıl dönümünde sevenleri tarafından anılan Müslüm Gürses'e, tek yumurta ikizi kadar benzeyen Elazığlı taksici Baki Çiçek dikkat çekti. Sokakta vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Baki Çiçek, Müslüm Gürses ile anılarından bahsetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Arabesk dünyasının en sevilen isimlerinden, "baba" lakabıyla tanınan Müslüm Gürses'in ölümünün üstünden 11 yıl geçti.

Arabesk dünyasının en sevilen isimlerinden, "baba" lakabıyla tanınan Müslüm Gürses'in ölümünün üstünden 11 yıl geçti.

Sayısız şarkısıyla hatıralarımıza kazınan, istisnasız herkesin bir parçasını bildiği ve sevdiği Müslüm Gürses, Arabeskin Babası olarak anılıyordu.

3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Baba, ölümünün 11. yıl dönümünde sevenleri tarafından yine unutulmadı.

3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Baba, ölümünün 11. yıl dönümünde sevenleri tarafından yine unutulmadı.

Ülkenin pek çok yerinde Müslüm Gürses'i anmak isteyen sevenleri bir araya gelerek paylaşımlar yaptı, hayır lokmaları dağıttı.

Gürses'in ölüm yıl dönümünde anısına sahip çıkan bir isim de, Müslüm Baba'ya tek yumurta ikizi kadar benzeyen Elazığlı Baki Çiçek oldu.

Gürses'in ölüm yıl dönümünde anısına sahip çıkan bir isim de, Müslüm Baba'ya tek yumurta ikizi kadar benzeyen Elazığlı Baki Çiçek oldu.

Elazığlı taksici Baki Çiçek, 1983 yılında çalışmak için İstanbul'a geldiğini ve pek çok işle uğraştığını söylüyor. Kahvehanede, düğün salonunda ve takside çalışan Çiçek, 1996'da Müslüm Gürses ile yollarının kesiştiğini söylüyor.

Tanışmalarının ardından Müslüm Gürses ile birlikte sahne alan, hatta bir çay firması reklamında birlikte rol alan Çiçek, Müslüm Baba'yı ne kadar sevdiğinden bahsediyor.

Tanışmalarının ardından Müslüm Gürses ile birlikte sahne alan, hatta bir çay firması reklamında birlikte rol alan Çiçek, Müslüm Baba'yı ne kadar sevdiğinden bahsediyor.

Müslüm Gürses'e ikizi kadar benzeyen Baki Çiçek, yolda insanların kendisini gördüğünde hayret ettiğini söylüyor. Elazığ sokaklarında yürürken de vatandaşlar kendisiyle fotoğraf çekilmek istiyor.

Müslüm Baba'nın ölüm yıl dönümü hakkında konuşan Baki Çiçek, kendisiyle benzetilmekten onore olduğunu söylüyor.

Müslüm Baba'nın ölüm yıl dönümü hakkında konuşan Baki Çiçek, kendisiyle benzetilmekten onore olduğunu söylüyor.

'Bilindiği üzere Baba’nın (Müslüm Gürses) ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben de gittiğim her yerde ona benzetiyorlar.  İnsanların güzel yanaşması, sevmesi bana gurur veriyor. Tekrardan Allah rahmet eylesin, Türkiye’nin başı sağ olsun diyoruz.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gürses'in yerini kimsenin dolduramayacağını söyleyen Çiçek, "Hep beraberdik, sadece yatağımız ayrıydı." diyor.

Gürses'in yerini kimsenin dolduramayacağını söyleyen Çiçek, "Hep beraberdik, sadece yatağımız ayrıydı." diyor.

'Büyük bir üstadı kaybettik, yerini kimse dolduramaz. Beraber reklam filmimiz var. Hep beraberdik, sadece yatağımız ayrıydı. O gitti bir yetim kaldık.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?