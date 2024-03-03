Müslüm Gürses'e İkizi Kadar Benzeyen Taksici, Ölüm Yıl Dönümünde Söyledikleriyle Herkesi Duygulandırdı
Müslüm Gürses'e İkizi Kadar Benzeyen Taksici, Ölüm Yıl Dönümünde Söyledikleriyle Herkesi Duygulandırdı
Arabeskin en sevilen 'baba' denilen isimlerinden Müslüm Gürses'in ölümün üzerinden 11 yıl geçti. Ölümünün 11. yıl dönümünde sevenleri tarafından anılan Müslüm Gürses'e, tek yumurta ikizi kadar benzeyen Elazığlı taksici Baki Çiçek dikkat çekti. Sokakta vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Baki Çiçek, Müslüm Gürses ile anılarından bahsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Arabesk dünyasının en sevilen isimlerinden, "baba" lakabıyla tanınan Müslüm Gürses'in ölümünün üstünden 11 yıl geçti.
3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Baba, ölümünün 11. yıl dönümünde sevenleri tarafından yine unutulmadı.
Gürses'in ölüm yıl dönümünde anısına sahip çıkan bir isim de, Müslüm Baba'ya tek yumurta ikizi kadar benzeyen Elazığlı Baki Çiçek oldu.
Tanışmalarının ardından Müslüm Gürses ile birlikte sahne alan, hatta bir çay firması reklamında birlikte rol alan Çiçek, Müslüm Baba'yı ne kadar sevdiğinden bahsediyor.
Müslüm Baba'nın ölüm yıl dönümü hakkında konuşan Baki Çiçek, kendisiyle benzetilmekten onore olduğunu söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gürses'in yerini kimsenin dolduramayacağını söyleyen Çiçek, "Hep beraberdik, sadece yatağımız ayrıydı." diyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda