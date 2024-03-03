Müslüm Gürses'e İkizi Kadar Benzeyen Taksici, Ölüm Yıl Dönümünde Söyledikleriyle Herkesi Duygulandırdı

'Bilindiği üzere Baba’nın (Müslüm Gürses) ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben de gittiğim her yerde ona benzetiyorlar. İnsanların güzel yanaşması, sevmesi bana gurur veriyor. Tekrardan Allah rahmet eylesin, Türkiye’nin başı sağ olsun diyoruz.'