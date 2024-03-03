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Gazetecileri Görünce Gulyabani'yle Karşılaşmış Gibi Davranan Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın Arkasına Saklandı

Gazetecileri Görünce Gulyabani'yle Karşılaşmış Gibi Davranan Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın Arkasına Saklandı

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
03.03.2024 - 11:08

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti magazinde gündemimizden bir türlü düşmüyor bildiğiniz gibi. Hande Erçel'in okula dönmesi, Arzu Sabancı'nın kendisini kabul etmediği iddiaları derken epey konuştuk bu çifti. Son olarak bir mekan çıkışı görüntülenen Hande Erçel, gazetecileri görünce sevgilisi Hakan Sabancı'nın arkasına saklanarak dikkatleri üstüne çekti.

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Yurt dışında hayranları tarafından görüntülenmelerinin ardından ilişkileri olduğunu öğrendiğimiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Yurt dışında hayranları tarafından görüntülenmelerinin ardından ilişkileri olduğunu öğrendiğimiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
qualitydergisi.com

Aralarındaki aşk o dönem magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Hatta kimileri bu çift için '2 aya kalmaz ayrılırlar zaten' yorumlarını da esirgememişti. Ancak Erçel ve Sabancı çifti herkesi utandırarak aşklarını yaşamaya devam etmişti.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yı en çok gördüğümüz yerlerden bir tanesi ise havalimanları.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yı en çok gördüğümüz yerlerden bir tanesi ise havalimanları.

16 aydır süren ilişkilerinin uzun bir süresini havada seyahat ederek geçiren Erçel ve Sabancı'nın tatil istatistiği bizi hayrete düşürmüştü. Çiftin 15 ayda toplam 13 ülke gezdikleri ortaya çıkmıştı.

Bir an bile birbirlerinden uzaklaşmayan ikilinin geçtiğimiz aylarda havalimanında kendilerini görüntülemek için bekleyen muhabirlere sert çıkışı herkesin tepkisini çekmişti.

Bir an bile birbirlerinden uzaklaşmayan ikilinin geçtiğimiz aylarda havalimanında kendilerini görüntülemek için bekleyen muhabirlere sert çıkışı herkesin tepkisini çekmişti.

Uzun zamandır oyunculuk kariyeriyle hayatımızda olan ve hep güler yüzüyle gördüğümüz Hande Erçel'in asabi davranışları 'Hakan Sabancı yüzünden mi böyle?' yorumlarını beraberinde getirmişti.

İlişkisiyle ilgili iddialar gündemden düşmezken, Paris Moda Haftası için Fransa'da boy gösteren Hande Erçel'in güzelliği sosyal medyayı ve magazini resmen sallamıştı.

İlişkisiyle ilgili iddialar gündemden düşmezken, Paris Moda Haftası için Fransa'da boy gösteren Hande Erçel'in güzelliği sosyal medyayı ve magazini resmen sallamıştı.

Elbisesini taşımasından tutun da saçının makyajının uyumuna kadar her şeyiyle görenlerden tam not alan Hande Erçel, övgü dolu yorumlar aldı. Binlerce kişi kendisine olan hayranlığını dile getirdi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar da oldukça etkileyici bulundu.

Erçel'in bu pozları akıllara "istenmeyen gelin" iddialarını yeniden getirdi. Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i gelini olarak kabul etmediği yönünde iddialar vardı hatırlarsanız.

Erçel'in bu pozları akıllara "istenmeyen gelin" iddialarını yeniden getirdi. Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i gelini olarak kabul etmediği yönünde iddialar vardı hatırlarsanız.

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Arzu Sabancı'nın, Hande Erçel'i gelini olarak kabul etmediği iddiaları dolaşıyordu hatırlarsanız. İkilinin yaptıkları her hamle birbirlerine karşı gönderme olarak yorumlanıyordu.

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Kafamızı iyiden iyiye karıştıran bu kaynana-gelin ilişkisinin şimdilerde ise olumlu yönde ilerlediğine dair söylentiler varmış.

Kafamızı iyiden iyiye karıştıran bu kaynana-gelin ilişkisinin şimdilerde ise olumlu yönde ilerlediğine dair söylentiler varmış.

Söylenenlere göre Arzu Sabancı, Hande Erçel için 'Çok zarif bir kız' diyormuş.

Hatta Hande Erçel'in kapak olduğu derginin yayın direktörü, sosyal medya hesabında Erçel'i paylaştı.

Hatta Hande Erçel'in kapak olduğu derginin yayın direktörü, sosyal medya hesabında Erçel'i paylaştı.

Arzu Sabancı'nın ise bu fotoğrafı beğendiği görüldü. Neler oluyor iyice kafamız karıştı anlayacağınız.

Derken Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Derken Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Kapıda gazetecilerin olduğunu gören Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'nın arkasına saklanmasıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Mekandan büyük bir hızla ayrıldıkları söylenen çift, kendilerine seslenen gazetecilere cevap vermeden araçlarına binerek mekandan ayrılmış.

Mekandan büyük bir hızla ayrıldıkları söylenen çift, kendilerine seslenen gazetecilere cevap vermeden araçlarına binerek mekandan ayrılmış.

Hande Erçel'in bu davranışlarına görenler anlam veremedi.

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