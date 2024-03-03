Gazetecileri Görünce Gulyabani'yle Karşılaşmış Gibi Davranan Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın Arkasına Saklandı

Aralarındaki aşk o dönem magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Hatta kimileri bu çift için '2 aya kalmaz ayrılırlar zaten' yorumlarını da esirgememişti. Ancak Erçel ve Sabancı çifti herkesi utandırarak aşklarını yaşamaya devam etmişti.