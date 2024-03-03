Gazetecileri Görünce Gulyabani'yle Karşılaşmış Gibi Davranan Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın Arkasına Saklandı
Gazetecileri Görünce Gulyabani'yle Karşılaşmış Gibi Davranan Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın Arkasına Saklandı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti magazinde gündemimizden bir türlü düşmüyor bildiğiniz gibi. Hande Erçel'in okula dönmesi, Arzu Sabancı'nın kendisini kabul etmediği iddiaları derken epey konuştuk bu çifti. Son olarak bir mekan çıkışı görüntülenen Hande Erçel, gazetecileri görünce sevgilisi Hakan Sabancı'nın arkasına saklanarak dikkatleri üstüne çekti.
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Yurt dışında hayranları tarafından görüntülenmelerinin ardından ilişkileri olduğunu öğrendiğimiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yı en çok gördüğümüz yerlerden bir tanesi ise havalimanları.
Bir an bile birbirlerinden uzaklaşmayan ikilinin geçtiğimiz aylarda havalimanında kendilerini görüntülemek için bekleyen muhabirlere sert çıkışı herkesin tepkisini çekmişti.
İlişkisiyle ilgili iddialar gündemden düşmezken, Paris Moda Haftası için Fransa'da boy gösteren Hande Erçel'in güzelliği sosyal medyayı ve magazini resmen sallamıştı.
Erçel'in bu pozları akıllara "istenmeyen gelin" iddialarını yeniden getirdi. Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i gelini olarak kabul etmediği yönünde iddialar vardı hatırlarsanız.
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Kafamızı iyiden iyiye karıştıran bu kaynana-gelin ilişkisinin şimdilerde ise olumlu yönde ilerlediğine dair söylentiler varmış.
Hatta Hande Erçel'in kapak olduğu derginin yayın direktörü, sosyal medya hesabında Erçel'i paylaştı.
Derken Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Mekandan büyük bir hızla ayrıldıkları söylenen çift, kendilerine seslenen gazetecilere cevap vermeden araçlarına binerek mekandan ayrılmış.
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