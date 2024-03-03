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Survivor Öncesi Yaptığı Anlaşma Barış Murat Yağcı'ya 1 Milyon Lira Kadar Pahalıya Patladı

Survivor Öncesi Yaptığı Anlaşma Barış Murat Yağcı'ya 1 Milyon Lira Kadar Pahalıya Patladı

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
03.03.2024 - 09:23

Survivor All Star 2024 bu kadar gündemdeyken ve reytingleri altüst ederken, eski yarışmacılar da sosyal medyada ve magazinde sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Bu isimlerden bir tanesi de Barış Murat Yağcı tabii ki. Geçtiğimiz günlerde Turabi'ye gönderme yaptığı düşünülen Barış Murat Yağcı, Patronlar Dünyası'nın haberine göre Survivor öncesi yaptığı bir anlaşma yüzünden 1 milyonu aşkın tazminat ödemek zorunda!

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Oyuncu kimliğiyle tanınan Barış Murat Yağcı, daha önce 2020 ve 2022 sezonlarında Survivor'a katılarak parkurlarda kendini göstermişti.

Oyuncu kimliğiyle tanınan Barış Murat Yağcı, daha önce 2020 ve 2022 sezonlarında Survivor'a katılarak parkurlarda kendini göstermişti.

Yarışmaya katıldığı ilk sezonda finale adını yazdıran ilk isim olan Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven'le finale kaldı. Yapılan oylamalar sonucunda birinci olan isim Cemal Can Canseven olurken, Barış Murat Yağcı yarışmayı ikincilikle tamamlamıştı.

2022 sezonunda ise psikolojik olarak yaşadığı çöküşlerle dikkat çeken Barış Murat Yağcı, yarışma sırasında birden bırakıp gitmeleriyle dikkat çekmişti.

2022 sezonunda ise psikolojik olarak yaşadığı çöküşlerle dikkat çeken Barış Murat Yağcı, yarışma sırasında birden bırakıp gitmeleriyle dikkat çekmişti.

All Star kadrosunda Nisa Bölükbaşı'nı da görmesiyle daha fazla psikolojik olarak dayanamadığını söyleyen ve her hafta arkadaşları tarafından potaya atılan Barış Murat Yağcı, en az SMS oyunu alarak Survivor'a veda ettiği konseyde 'Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. ' demişti.

2020 sezonunda birlikte yarışan ve programın ardından herkesi şaşkına çevirerek aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi pek de iyi bitmemişti.

2020 sezonunda birlikte yarışan ve programın ardından herkesi şaşkına çevirerek aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi pek de iyi bitmemişti.

Barış Murat Yağcı'nın çıkartmış olduğu kitapta kadınlar hakkında yazdıklarının ardından Nisa Bölükbaşı ilişkiyi noktalandırma kararı almıştı. Aynı zamanda Barış Murat Yağcı, kadın düşmanlığıyla suçlanarak sosyal medyada linç edilmişti. Nisa Bölükbaşı ise 'Hayatımın en kötü bir yılıydı, telefonlarımı bile karıştırıyordu.' demişti.

Survivor'dan elenen All Star yarışmacılarının yerine yeni isimlerin dahil olduğunu görüyoruz. Fakat Barış Murat Yağcı bu isimler arasında değil. Ancak adından başka şekillerde söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Twitter (X) üzerinden Survivor All Star 2024 başlığını attığı bir paylaşımla dikkat çekmişti.

2022 All Star senesinde psikolojisinin iyi olmadığını ve kafasının kaldırmadığını söyleyen Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı bir gönderme olarak algılandı.

2022 All Star senesinde psikolojisinin iyi olmadığını ve kafasının kaldırmadığını söyleyen Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı bir gönderme olarak algılandı.

Sakatlığı yüzünden elenen Turabi'ye söylediğini düşünenler ise bu fikirlerine tamamen karşı çıktı.

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Ardından Patronlar Dünyası'nda yer alana haberden öğrendiğimize göre, Barış Murat Yağcı Survivor öncesinde yaptığı bir anlaşma yüzünden 1 milyon 200 bin TL tazminat ödemek zorunda kalacak.

Ardından Patronlar Dünyası'nda yer alana haberden öğrendiğimize göre, Barış Murat Yağcı Survivor öncesinde yaptığı bir anlaşma yüzünden 1 milyon 200 bin TL tazminat ödemek zorunda kalacak.

Programda yarıştığı sırada sosyal medya hesabını yönetmesi için danışmanlık alan Barış Murat Yağcı, sosyal medyasını yöneten kişiye gerekli ödemeyi yapmamış. Bunun ardından danışmanla davalık olmuş.

5 buçuk ay süresince Barış Murat Yağcı'ya sosyal medya danışmanlığı verdiğini söyleyen Sedat Aydın, "450 bin TL ödülün sahibi oldu ama ödememi yapmadı" dedi.

5 buçuk ay süresince Barış Murat Yağcı'ya sosyal medya danışmanlığı verdiğini söyleyen Sedat Aydın, "450 bin TL ödülün sahibi oldu ama ödememi yapmadı" dedi.

Barış Murat Yağcı'dan ücretini temin edemediğini söyleyen Aydın, 'Yarışmada finale kadar kaldı, ikinci oldu. 450 bin lira ödülün sahibi oldu ama işler bu noktadan sonra değişti' dedi.

Ardından borcunu ödemesi adına tekliflerde bulunduğunu anlatan sosyal medya danışmanı, hiçbir ücret alamadığını ve kendisiyle görüşmediğini söyleyerek dava açtığını dile getirdi.

Ardından borcunu ödemesi adına tekliflerde bulunduğunu anlatan sosyal medya danışmanı, hiçbir ücret alamadığını ve kendisiyle görüşmediğini söyleyerek dava açtığını dile getirdi.

'300 bin TL ödeme yapmasını söyledim ya da sana reklam bağlantıları yapayım iki sene boyunca ortaklığımızı sürdürelim dedim. Bana tamam cevabını verdi sonrasında benimle hiç görüşmedi ama gidip başka yerle anlaştı. Benim hizmetlerim karşılığındaki bedeli de hiç ödemedi.'

Haklarının peşine yasal olarak düşen Aydın, tazminat davası açtı. İki sene sonunda ise mahkeme Aydın'ı haklı buldu.

Haklarının peşine yasal olarak düşen Aydın, tazminat davası açtı. İki sene sonunda ise mahkeme Aydın'ı haklı buldu.

Mahkeme, Barış Murat Yağcı'nın 800 bin TL ve üç yıllık yasal faizin yani yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'nin sosyal medya danışmanlığı veren Aydın'a ödenmesi yönünde karar aldı.

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