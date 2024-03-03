Survivor Öncesi Yaptığı Anlaşma Barış Murat Yağcı'ya 1 Milyon Lira Kadar Pahalıya Patladı

All Star kadrosunda Nisa Bölükbaşı'nı da görmesiyle daha fazla psikolojik olarak dayanamadığını söyleyen ve her hafta arkadaşları tarafından potaya atılan Barış Murat Yağcı, en az SMS oyunu alarak Survivor'a veda ettiği konseyde 'Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. ' demişti.