Survivor Öncesi Yaptığı Anlaşma Barış Murat Yağcı'ya 1 Milyon Lira Kadar Pahalıya Patladı
Survivor Öncesi Yaptığı Anlaşma Barış Murat Yağcı'ya 1 Milyon Lira Kadar Pahalıya Patladı
Survivor All Star 2024 bu kadar gündemdeyken ve reytingleri altüst ederken, eski yarışmacılar da sosyal medyada ve magazinde sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Bu isimlerden bir tanesi de Barış Murat Yağcı tabii ki. Geçtiğimiz günlerde Turabi'ye gönderme yaptığı düşünülen Barış Murat Yağcı, Patronlar Dünyası'nın haberine göre Survivor öncesi yaptığı bir anlaşma yüzünden 1 milyonu aşkın tazminat ödemek zorunda!
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Oyuncu kimliğiyle tanınan Barış Murat Yağcı, daha önce 2020 ve 2022 sezonlarında Survivor'a katılarak parkurlarda kendini göstermişti.
2022 sezonunda ise psikolojik olarak yaşadığı çöküşlerle dikkat çeken Barış Murat Yağcı, yarışma sırasında birden bırakıp gitmeleriyle dikkat çekmişti.
2020 sezonunda birlikte yarışan ve programın ardından herkesi şaşkına çevirerek aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi pek de iyi bitmemişti.
Survivor'dan elenen All Star yarışmacılarının yerine yeni isimlerin dahil olduğunu görüyoruz. Fakat Barış Murat Yağcı bu isimler arasında değil. Ancak adından başka şekillerde söz ettiriyor.
2022 All Star senesinde psikolojisinin iyi olmadığını ve kafasının kaldırmadığını söyleyen Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı bir gönderme olarak algılandı.
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Ardından Patronlar Dünyası'nda yer alana haberden öğrendiğimize göre, Barış Murat Yağcı Survivor öncesinde yaptığı bir anlaşma yüzünden 1 milyon 200 bin TL tazminat ödemek zorunda kalacak.
5 buçuk ay süresince Barış Murat Yağcı'ya sosyal medya danışmanlığı verdiğini söyleyen Sedat Aydın, "450 bin TL ödülün sahibi oldu ama ödememi yapmadı" dedi.
Ardından borcunu ödemesi adına tekliflerde bulunduğunu anlatan sosyal medya danışmanı, hiçbir ücret alamadığını ve kendisiyle görüşmediğini söyleyerek dava açtığını dile getirdi.
Haklarının peşine yasal olarak düşen Aydın, tazminat davası açtı. İki sene sonunda ise mahkeme Aydın'ı haklı buldu.
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