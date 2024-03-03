Survivor’da Nagihan’dan Kötü Haber: Acun Ilıcalı Duyurdu: “Nagihan’dan İyi Haber Veremiyorum”

Survivor’ın başarılı yarışmacılarından Nagihan Karadere’den iyi haberler gelmedi. Geçtiğimiz günlerde yapılan yarılma sırasında dizinden sakatlanan Nagihan’ın son durumunu Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor’da konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Nagihan’ın son durumu ile ilgili olarak “İyi haber veremiyorum” dedi. Survivor’da şimdi ne olacak? Nagehan Survivor’dan diskalifiye mi olacak?