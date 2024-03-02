Survivor’da Büyük Şok! Acun Ilıcalı, Survivor’da Aysu’nun Ağabeyi ile Yemek Alışverişi Yaptığını Açıkladı

Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam ederken olaylar da bitmek bilmiyor. Bu kez de dışarı ile yemek alışverişi yapıldığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklamaya göre; Survivor All Star'da mavi takımda yarışan Aysu’nun ağabeyi ile yemek alışverişi yaptığı öğrenildi.