Survivor’da Büyük Şok! Acun Ilıcalı, Survivor’da Aysu’nun Ağabeyi ile Yemek Alışverişi Yaptığını Açıkladı
Survivor’da Büyük Şok! Acun Ilıcalı, Survivor’da Aysu’nun Ağabeyi ile Yemek Alışverişi Yaptığını Açıkladı
Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam ederken olaylar da bitmek bilmiyor. Bu kez de dışarı ile yemek alışverişi yapıldığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklamaya göre; Survivor All Star'da mavi takımda yarışan Aysu’nun ağabeyi ile yemek alışverişi yaptığı öğrenildi.
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Survivor All Star’da heyecan her geçen gün arıyor, her hafta da yeni bir olay yaşanmaya devam ediyor.
Şimdi yaşanan yeni olayın başrolünde ise mavi takımda yarışan Aysu ve onun ağabeyi var.
Acun Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklamaya göre; Aysu’nun ağabeyi, adada birine para yollayarak Aysu için yiyecek alışverişi yaptırmış.
Yaşananlar nedeniyle Aysu 5 ödülden men cezası aldı.
İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ve konseyde yaşananlar...
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