Survivor All Star'dan Diskalifiye Olan Sema Aydemir Döner Dönmez Tuvalet İtirafıyla Gündeme Geldi

'Beni son oyunumla hatırlayın isterim🙏🏻💙 Huzurlu , mutlu, sakin hallerimle… İstemediğim şeyler yaptım ve cezamı çektim, çekiyorum. Yanımda olan takım arkadaşlarıma ve olayları tarafsız anlatanlardan Allah razı olsun. Ben diskalifiye olayım diye destek verenlere de hayatlarında başarılar dilerim. İnşallah kimsenin başına gelmez. İnşallah hiçbiri benim gibi kötü vedalarla gitmez.'