Survivor All Star'dan Diskalifiye Olan Sema Aydemir Döner Dönmez Tuvalet İtirafıyla Gündeme Geldi
Survivor All Star'dan Diskalifiye Olan Sema Aydemir Döner Dönmez Tuvalet İtirafıyla Gündeme Geldi
Survivor All Star 2024 dilimizden düşmüyor. Programda yaşananlar bir yana dursun, programdan çıkan yarışmacıların yaptıkları da epey ilgimizi çekiyor. Pınar Saka ile kavgası ve ardından elenmesiyle sosyal medyayı sallayan Sema Aydemir, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri yeniden üstüne çekti.
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Survivor All Star 2024 yarışmanın her anlamda hem en renkli, hem de en karmaşık sezonu olarak ilk günden itibaren kendini bize gösterdi.
Yarışmada bu yıl en fazla dikkat çeken konulardan bir tanesi, önceki yıllarda bu denli sık görülmeyen fiziksel şiddetin işin içine girmesi.
Bu olaylardan bir tanesi de Sema Aydemir ve Pınar Saka arasında yaşanan kavga olmuştu.
Pınar Saka hiçbir ceza almazken, Sema Aydemir kurallar gereği diskalifiye edilmişti.
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Sema Aydemir ise diskalifiye olmasının ardından yaptığı paylaşımla kime gönderme yaptığı anlaşılmadığı için kafaları karıştırmıştı.
Gündemde konuşulan isimlerden biri olan Sema Aydemir, ayağının tozuyla döndüğü gibi Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programının konuğu oldu.
Ardından Pınar Kerimoğlu'nun tuvalet sorusuna açık açık yanıt verdi. "Benim sorularım var gerçekten bu tuvalet olayı böyle mi?"
Bu cevap karşısında şaşkına dönen Pınar Kerimoğlu, "Korkmuyor musunuz?" diye sorunca, Sema Aydemir ise "15 kişi tek tuvalet, ona nasıl gidilir ki?" diyor.
Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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