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Survivor All Star'dan Diskalifiye Olan Sema Aydemir Döner Dönmez Tuvalet İtirafıyla Gündeme Geldi

Survivor All Star'dan Diskalifiye Olan Sema Aydemir Döner Dönmez Tuvalet İtirafıyla Gündeme Geldi

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
03.03.2024 - 10:14

Survivor All Star 2024 dilimizden düşmüyor. Programda yaşananlar bir yana dursun, programdan çıkan yarışmacıların yaptıkları da epey ilgimizi çekiyor. Pınar Saka ile kavgası ve ardından elenmesiyle sosyal medyayı sallayan Sema Aydemir, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri yeniden üstüne çekti.

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Survivor All Star 2024 yarışmanın her anlamda hem en renkli, hem de en karmaşık sezonu olarak ilk günden itibaren kendini bize gösterdi.

Survivor All Star 2024 yarışmanın her anlamda hem en renkli, hem de en karmaşık sezonu olarak ilk günden itibaren kendini bize gösterdi.

Ardı arkası kesilmeyen olaylara daha fazla şaşırmayız diye düşünürken her seferinde ağzımız açık kalmaya devam ediyor.

Yarışmada bu yıl en fazla dikkat çeken konulardan bir tanesi, önceki yıllarda bu denli sık görülmeyen fiziksel şiddetin işin içine girmesi.

Yarışmada bu yıl en fazla dikkat çeken konulardan bir tanesi, önceki yıllarda bu denli sık görülmeyen fiziksel şiddetin işin içine girmesi.

Daha önceki yıllarda nadir yaşanan, genel olarak sözlü dalaşmaların ve ifadelerin yer aldığı Survivor'da bu sene fiziksel şiddet kol geziyor. Yarışmacılar arasındaki şiddetin boyutu arttıkça, Acun Ilıcalı ekranlarda yayınlayamıyor.

Bu olaylardan bir tanesi de Sema Aydemir ve Pınar Saka arasında yaşanan kavga olmuştu.

Bu olaylardan bir tanesi de Sema Aydemir ve Pınar Saka arasında yaşanan kavga olmuştu.

Pınar'ın konseyde söylediklerinin ardından sinirlerine hakim olamayan Sema Aydemir, adada Pınar Saka'ya saldırmış ve fiziksel şiddet uygulamıştı. Yarışmacı arkadaşları araya girmeye çalışsa da şiddetli tartışmanın hesabı konseyde sorulmuştu.

Pınar Saka hiçbir ceza almazken, Sema Aydemir kurallar gereği diskalifiye edilmişti.

Pınar Saka hiçbir ceza almazken, Sema Aydemir kurallar gereği diskalifiye edilmişti.

Daha sonra ikili arasındaki kavganın asıl nedeninin bambaşka sebeplere dayalı olduğunu öğrenmiştik. Birlikte yarıştıkları olimpiyatlar bir yana dursun, Pınar Saka'nın 'lohusa kadın gibisin, yaşlı teyze, yük oldun ekibe' sözleri de oldukça tepki çekmişti.

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Sema Aydemir ise diskalifiye olmasının ardından yaptığı paylaşımla kime gönderme yaptığı anlaşılmadığı için kafaları karıştırmıştı.

Sema Aydemir ise diskalifiye olmasının ardından yaptığı paylaşımla kime gönderme yaptığı anlaşılmadığı için kafaları karıştırmıştı.

'Beni son oyunumla hatırlayın isterim🙏🏻💙 Huzurlu , mutlu, sakin hallerimle… İstemediğim şeyler yaptım ve cezamı çektim, çekiyorum. Yanımda olan takım arkadaşlarıma ve olayları tarafsız anlatanlardan Allah razı olsun. Ben diskalifiye olayım diye destek verenlere de hayatlarında başarılar dilerim. İnşallah kimsenin başına gelmez. İnşallah hiçbiri benim gibi kötü vedalarla gitmez.'

Gündemde konuşulan isimlerden biri olan Sema Aydemir, ayağının tozuyla döndüğü gibi Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programının konuğu oldu.

Gündemde konuşulan isimlerden biri olan Sema Aydemir, ayağının tozuyla döndüğü gibi Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programının konuğu oldu.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube üzerinde yayınlanan programının konuğu olan Sema Aydemir, kendisine gelen sorulara yanıt verdi. Yarışmaya bir anda çağırıldığını ve kıramayıp katıldığını söyleyen Sema Aydemir, uçaktan iner inmez yarışmaya dahil olduğunu '2 gün sonra girecektim. İndik, konseyin önünde bir tişört giydirip attılar beni' dedi.

Ardından Pınar Kerimoğlu'nun tuvalet sorusuna açık açık yanıt verdi. "Benim sorularım var gerçekten bu tuvalet olayı böyle mi?"

Ardından Pınar Kerimoğlu'nun tuvalet sorusuna açık açık yanıt verdi. "Benim sorularım var gerçekten bu tuvalet olayı böyle mi?"

'Orman.'

Bu cevap karşısında şaşkına dönen Pınar Kerimoğlu, "Korkmuyor musunuz?" diye sorunca, Sema Aydemir ise "15 kişi tek tuvalet, ona nasıl gidilir ki?" diyor.

Bu cevap karşısında şaşkına dönen Pınar Kerimoğlu, "Korkmuyor musunuz?" diye sorunca, Sema Aydemir ise "15 kişi tek tuvalet, ona nasıl gidilir ki?" diyor.

'Yo korkmuyoruz bir de şöyle bir şey var 15 kişi. 15 kişi tek tuvalet olduğunu düşün ona nasıl girilir ki ormana gidiyorsun yağmur yağıyor.'

Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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