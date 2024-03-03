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Survivor All Star'da Kahve İçerken Yakalanan Yunus Emre ve Aleyna'nın Çalışanlara Söyledikleri Olay Oldu

Survivor All Star'da Kahve İçerken Yakalanan Yunus Emre ve Aleyna'nın Çalışanlara Söyledikleri Olay Oldu

Acun Ilıcalı survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
03.03.2024 - 08:44

Survivor All Star 2024 sezonunda yaşananlara yetişemiyoruz. Her bölüm farklı bir durumla karşı karşıya geldiğimiz programda en çok dikkat çeken isimlerden bir tanesi Yunus Emre elbette. Survivor tarihinin en çok ceza alan yarışmacısı diyebileceğimiz Yunus Emre, Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte kahve içerken yakalandı. Ceza ise Acun Ilıcalı tarafından kesildi.

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Survivor All Star 2024 sezonu beklemediğimiz kadar karman çorman, kaotik ve hızlı bir sene oluyor.

Survivor All Star 2024 sezonu beklemediğimiz kadar karman çorman, kaotik ve hızlı bir sene oluyor.

Kamera karşısında ellerinde bir şeyler saklayan yarışmacılar, telefonla iletişim kurabildiklerini söyleyenler, kavgadan çıkmayanlar ve sakatlananlar derken gündemi epey bir meşgul ediyor Survivor yarışmacıları.

Son bölümde konseyde sakatlanarak tedaviye alınan Nagihan hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların ve izleyenlerin moralinin bozulacağı şeyler söylemişti.

Son bölümde konseyde sakatlanarak tedaviye alınan Nagihan hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların ve izleyenlerin moralinin bozulacağı şeyler söylemişti.

Yarışma sırasında dizinden sakatlanan ve tedaviye alınan Nagihan Karadere'nin durumunun henüz değişmediğini söyleyen Acun Ilıcalı 'Bir anda her şey sona erebilir' diyerek diskalifiye ihtimalinin altını çizgi.

Diğer yandan son günlerde yaşanan en büyük skandallardan bir tanesi de Aysu'nun ağabeyinin adada birine para yollayarak, Aysu için yiyecek alışverişi yaptırmasıydı.

Diğer yandan son günlerde yaşanan en büyük skandallardan bir tanesi de Aysu'nun ağabeyinin adada birine para yollayarak, Aysu için yiyecek alışverişi yaptırmasıydı.

Acun Ilıcalı'nın konseyde söylediğine göre Aysu'nun abisi bir çalışana para gönderiyor ve Aysu için alışveriş yapmasını istiyor. Bunu öğrenen Acun Ilıcalı ise Aysu'ya 5 ödülden men cezası veriyor.

Bir diğer olay ise Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre tarafından geliyor. İkili kamera arkasında çalışan ekipten kahve istiyor.

Bir diğer olay ise Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre tarafından geliyor. İkili kamera arkasında çalışan ekipten kahve istiyor.

Şunu hatırlatmakta fayda var, Yunus Emre Survivor tarihinin en çok ceza almış yarışmacılarından biri.  Üst üste aldığı cezalar henüz yeni bitti. Ancak yaptıklarıyla yine kendi başını yaktı.

Kamera arkası ekibinden kahve isteyen ve kahve içerken yakalanan ikiliye karşı Acun Ilıcalı, "Hazır cezan bitmişken sana 3 ödül daha ceza veriyoruz" diyor. Ancak Aleyna herhangi bir ceza almıyor.

Kamera arkası ekibinden kahve isteyen ve kahve içerken yakalanan ikiliye karşı Acun Ilıcalı, "Hazır cezan bitmişken sana 3 ödül daha ceza veriyoruz" diyor. Ancak Aleyna herhangi bir ceza almıyor.

Kahve istedikleri ekipten biri Yunus Emre'ye 'Yunus Emre seni nasıl durduracağız?' diye soruyor. Yunus Emre'nin buna cevabı ise 'Beni kimse durduramaz' olmuş.

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Acun Ilıcalı da "Hazır cezan bitmişken sana 3 ödül daha ceza veriyoruz" diyerek durumu anlatmaya başlıyor. Aleyna'nın neden ceza almadığına da değiniyor.

Acun Ilıcalı da "Hazır cezan bitmişken sana 3 ödül daha ceza veriyoruz" diyerek durumu anlatmaya başlıyor. Aleyna'nın neden ceza almadığına da değiniyor.

'Aleyna da aynı suçu işliyor ancak Aleyna'nın ki kahve. Kahvede toleransımız var. Yunus Emre niye 3 ödül ceza yediğini anlatayım...'

Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin söylediklerine karşı "Mükemmel bir cevap. Cesaret ister." diyor ve kendilerine hakaret olarak gördüklerini belirtiyor.

Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin söylediklerine karşı "Mükemmel bir cevap. Cesaret ister." diyor ve kendilerine hakaret olarak gördüklerini belirtiyor.

'İhlali yaptığın zaman arkadaşımız seni uyarıyor diyor ki 'Yunus Emre seni nasıl durduracağız?' Sen de çok güzel bir cevap veriyorsun takdir ediyorum yani bazen senin bu hallerin de hoşuma gidiyor yani enteresan bir cevap çünkü... 'Beni kimse durduramaz' diyorsun. Mükemmel bir cevap. Cesaret ister. Arkadaşlarım beni temsil ediyorlar onlara yapılan bize yapılan hareket. İhlal anında bunu demesi tabii ki bize cevap verme zorunluluğu getiriyor.'

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