Survivor All Star'da Kahve İçerken Yakalanan Yunus Emre ve Aleyna'nın Çalışanlara Söyledikleri Olay Oldu
Survivor All Star'da Kahve İçerken Yakalanan Yunus Emre ve Aleyna'nın Çalışanlara Söyledikleri Olay Oldu
Survivor All Star 2024 sezonunda yaşananlara yetişemiyoruz. Her bölüm farklı bir durumla karşı karşıya geldiğimiz programda en çok dikkat çeken isimlerden bir tanesi Yunus Emre elbette. Survivor tarihinin en çok ceza alan yarışmacısı diyebileceğimiz Yunus Emre, Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte kahve içerken yakalandı. Ceza ise Acun Ilıcalı tarafından kesildi.
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Survivor All Star 2024 sezonu beklemediğimiz kadar karman çorman, kaotik ve hızlı bir sene oluyor.
Son bölümde konseyde sakatlanarak tedaviye alınan Nagihan hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların ve izleyenlerin moralinin bozulacağı şeyler söylemişti.
Diğer yandan son günlerde yaşanan en büyük skandallardan bir tanesi de Aysu'nun ağabeyinin adada birine para yollayarak, Aysu için yiyecek alışverişi yaptırmasıydı.
Bir diğer olay ise Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre tarafından geliyor. İkili kamera arkasında çalışan ekipten kahve istiyor.
Kamera arkası ekibinden kahve isteyen ve kahve içerken yakalanan ikiliye karşı Acun Ilıcalı, "Hazır cezan bitmişken sana 3 ödül daha ceza veriyoruz" diyor. Ancak Aleyna herhangi bir ceza almıyor.
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Acun Ilıcalı da "Hazır cezan bitmişken sana 3 ödül daha ceza veriyoruz" diyerek durumu anlatmaya başlıyor. Aleyna'nın neden ceza almadığına da değiniyor.
Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin söylediklerine karşı "Mükemmel bir cevap. Cesaret ister." diyor ve kendilerine hakaret olarak gördüklerini belirtiyor.
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