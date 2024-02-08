Turabi'ye mi Gönderme Yaptı? Barış Murat Yağcı'nın Survivor Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı!
Turabi'ye mi Gönderme Yaptı? Barış Murat Yağcı'nın Survivor Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı!
Son yılların en olaylı Survivor'ı yaşanırken pek çok eski yarışmacının da yeni sezona dahil olduğu görülüyor. Son olarak Turabi'nin 'sakatlık' sebebiyle ayrıldığı yarışmaya Hilmi Cem, Sema ve Avatar Atakan'ın katılacağı açıklandı. Tam da bu sıralarda eski yarışmacı Barış Murat Yağcı'nın yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı!
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Nagihan'ın diskalifiye edileceği konuşulurken, sakatlığı sebebiyle Turabi'nin yarışmadan ayrıldığı belirtildi.
Hala pek çok kişinin yarışmaya katılmak için adı geçiyor. Ancak Barış Murat Yağcı onlardan biri değil.
Tam da bunlar yaşanırken Barış Murat Yağcı "Geceye not" diyerek bir paylaşım yaptı.
"Karakter koyup sabırlı olacaksın ama hedefe giden yolda kimseyi ezmeden, küçümsemeden zaten nasipse senindir." diyen Yağcı, kafaları karıştırdı.
Bu göndermeyi Turabi'ye yaptığı düşünülen Barış Murat Yağcı'yı destekleyenler de oldu, fikirlerine karşı çıkanlar da.
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Turabi'ye yaptığı bu göndermede haklı mı yoksa haksız mı?
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