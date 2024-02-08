Turabi'ye mi Gönderme Yaptı? Barış Murat Yağcı'nın Survivor Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı!

Son yılların en olaylı Survivor'ı yaşanırken pek çok eski yarışmacının da yeni sezona dahil olduğu görülüyor. Son olarak Turabi'nin 'sakatlık' sebebiyle ayrıldığı yarışmaya Hilmi Cem, Sema ve Avatar Atakan'ın katılacağı açıklandı. Tam da bu sıralarda eski yarışmacı Barış Murat Yağcı'nın yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı!