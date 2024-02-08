Set Çalışanı, Dizilerdeki Figüranların Nasıl Para Kazandığını Anlattı
Set Çalışanı, Dizilerdeki Figüranların Nasıl Para Kazandığını Anlattı
Sosyal medya fenomeni ve set çalışanı olan Yener Yalçın dizi ve reklam setleri hakkında merak edilenleri açıklarken, son videosunda dizi setinde para kazanan figüran sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
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Dizi ve reklam sektörüyle ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada fenomen haline gelen set çalışanı Yener Yalçın uzun süredir takipçilerinin sorularını yanıtlayan videolar çekiyor.
Dizi setlerinin merak edilenlerini yanıtlayan Yalçın son videosunda "Dizide 5 dakika bile görülse para alınır mı?" sorusunu cevapladı.
Dizide figüran olarak yer alan oyuncuların ekranda görünmeseler bile para aldığını belirten Yalçın şu açıklamalarda bulundu:
"Para veriliyor, hatta hiç gözükmesen bile para veriliyor. Yardımcı oyuncu olarak, figürasyon olarak sete gittiğin gün paranı alırsın."
"Zaten yardımcı oyuncu, figürasyon biraz budur. Pek fazla görünmemeye çalışırlar. İyi figürasyon görünmemeye çalışır daha sonra daha iyi rollerde oynamak için."
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İşte o video:
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