Kardeşi Sema'nın Survivor'a Geleceğini Duyan Seda Ocak'ın Tepkisi Dillere Düştü
Kardeşi Sema'nın Survivor'a Geleceğini Duyan Seda Ocak'ın Tepkisi Dillere Düştü
Survivor All Star'a sakatlıkları nedeniyle veda eden Turabi ve Nihat'ın ardından Kırmızı takıma 3 yeni ismin geleceğini duyuran Acun Ilıcalı bu isimlerden birinin Sema Aydemir olduğunu söyleyince Sema'nın ikiz kardeşi Seda Ocak'ın tepkisi herkesi şaşırttı.
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Olayların bir türlü bitmediği Survivor All Star 2024 en heyecanlı sezon olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, son bölümde yine beklenmedik olaylar yaşandı.
Nagihan ve Nefise'nin Aleyna'nın üzerine gitmesinin ardından konseyi iptal edip iki yarışmacıyla özel konuşan Acun Ilıcalı aldığı sözler ve özürler sonrasında yarışmacılara ödül cezası vermekle yetinirken, öte yandan Kırmızı takımı zorlayan başka şeyler oldu.
Kırmızı takımın iki şampiyon yarışmacısı Nihat ve Turabi'nin aynı hafta sakatlanmasıyla zaten takımdaki performans düşerken, Ilıcalı Nihat ve Turabi'nin Survivor'a veda ettiğini açıkladı.
Turabi ve Nihat'ın gitmesinin ardından Kırmızı takıma 3 yeni isim geleceğini duyuran Acun Ilıcalı, Hilmicem, Avatar Atakan ve Sema Aydemir'in ismini verince tüm yarışmacılar çok sevinirken, Seda Ocak'ın tepkisi herkesi şaşırttı.
Survivor'da daha önce de rakip olan ve "düşman kardeşler" olarak lanse edilen Sema ve Seda'nın tekrardan rakip olacağını duyuran Acun Ilıcalı, Seda'nın beklenmedik tepkisiyle karşılaşınca bizler gibi şaşırdı.
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İşte Seda'nın tepkisi:
Sema'nın gelişine önce inanamayan Seda, ardından aynı takımda olup rekabet etmemeleri için Acun Ilıcalı'ya ricada bulunurken, Acun Ilıcalı bu konuyu düşüneceklerini belirtti.
Elbette Seda'nın o anları goygoy malzemesi oldu. İşte gelen tepkiler:
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