Kardeşi Sema'nın Survivor'a Geleceğini Duyan Seda Ocak'ın Tepkisi Dillere Düştü

Survivor All Star'a sakatlıkları nedeniyle veda eden Turabi ve Nihat'ın ardından Kırmızı takıma 3 yeni ismin geleceğini duyuran Acun Ilıcalı bu isimlerden birinin Sema Aydemir olduğunu söyleyince Sema'nın ikiz kardeşi Seda Ocak'ın tepkisi herkesi şaşırttı.