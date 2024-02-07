Dengeler Değişti: Survivor’a Şaşırtan Üç Yeni Yarışmacı Dahil Oldu
Dengeler Değişti: Survivor’a Şaşırtan Üç Yeni Yarışmacı Dahil Oldu
Survivor All Star 2024 gelmiş geçmiş en hareketli sezonlardan biri olurken, Acun Ilıcalı'nın yaptığı acil durum konseyinde Kırmızı takım için inanılmaz bir sürpriz açıklandı. Turabi ve Nihat'ın sakatlık nedeniyle veda ettiği yarışmaya yeni yarışmacıların geleceği duyuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelmiş geçmiş en kaoslu sezonunu izlediğimiz Survivor All Star 2024'te neredeyse her bölüm bir değişiklik yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Kırmızı takıma dahil olan eski şampiyonlardan Nihat'ın daha ilk oyunda sakatlık geçirip adaya veda etmesi takım için kötü olurken, bir diğer sakatlık haberi Turabi'den gelmişti.
Birkaç bölümdür yarışlarda göremediğimiz Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıklayan Acun Ilıcalı iyice zayıflayan Kırmızı takım için tam 3 iyi haber verdi.
Kırmızı takımın aynı hafta 2 şampiyonunu kaybetmesi üzerine 3 yeni yarışmacının Survivor'a dahil olduğunu duyuran Ilıcalı açıkladığı isimlerle büyük heyecan yarattı.
İkisi şampiyon olmak üzere üç yarışmacının Kırmızı takıma geldiğini duyuran Acun Ilıcalı, Hilmicem, Avatar Atakan ve Sema Aydemir'in isimlerini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Üç yarışmacının gelişiyle Kırmızı takım bariz bir üstünlük sağlarken, sosyal medyada bu gelişmeye yorum yağdı.
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda