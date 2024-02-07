Dengeler Değişti: Survivor’a Şaşırtan Üç Yeni Yarışmacı Dahil Oldu

Survivor All Star 2024 gelmiş geçmiş en hareketli sezonlardan biri olurken, Acun Ilıcalı'nın yaptığı acil durum konseyinde Kırmızı takım için inanılmaz bir sürpriz açıklandı. Turabi ve Nihat'ın sakatlık nedeniyle veda ettiği yarışmaya yeni yarışmacıların geleceği duyuruldu.