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Acun Ilıcalı ve Nagihan Karadere'nin Birbirine Uzun Uzun Baktığı Gergin An Goygoyculara Malzeme Oldu!

Acun Ilıcalı ve Nagihan Karadere'nin Birbirine Uzun Uzun Baktığı Gergin An Goygoyculara Malzeme Oldu!

Acun Ilıcalı survivor
Effy
Effy - Onedio Editörü
07.02.2024 - 23:56

Survivor yarışmasında kaos dolu anlar dur durak bilmiyor! Son bölümde bakışlarıyla birbirlerine adeta kilitlenen Nagihan Karadere ve Acun Ilıcalı sosyal medyadan nasibini aldı. 😂👇

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Survivor All Star 2024 tüm Survivor sezonlarına yetecek kaosuyla devam ediyor: Öyle ki geçtiğimiz bölüm Acun Ilıcalı'yı ilk defa bu kadar sinirli görmüştük!

Survivor All Star 2024 tüm Survivor sezonlarına yetecek kaosuyla devam ediyor: Öyle ki geçtiğimiz bölüm Acun Ilıcalı'yı ilk defa bu kadar sinirli görmüştük!

Kaosun merkezindeki isimlerden biri de meşhur atlet Nagihan Karadere: Kendisinin özellikle de Aleyna'ya olan temasından dolayı diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusuydu.

Kaosun merkezindeki isimlerden biri de meşhur atlet Nagihan Karadere: Kendisinin özellikle de Aleyna'ya olan temasından dolayı diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusuydu.

Ancak günün sonunda Survivor'ın olmazsa olmazlarından Nagihan diskalifiyeden paçayı yırttı.

Ancak günün sonunda Survivor'ın olmazsa olmazlarından Nagihan diskalifiyeden paçayı yırttı.

Detaylar:

Ancak herkes kararı beklerken Nagihan ve Acun Ilıcalı arasında gerçekleşen o gergin bakış dillerden kurtulamadı!

Ancak herkes kararı beklerken Nagihan ve Acun Ilıcalı arasında gerçekleşen o gergin bakış dillerden kurtulamadı!

İkili arasındaki uzun, gergin ve sessiz bakış goycoyculara malzeme oldu...

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