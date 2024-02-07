Şafak Sezer Son Bölümde Tepesi Atan Acun Ilıcalı'yı Tiye Aldı: "Sinirlendirmeyin Acun Abiyi"
Şafak Sezer Son Bölümde Tepesi Atan Acun Ilıcalı'yı Tiye Aldı: "Sinirlendirmeyin Acun Abiyi"
Son bölümde sinirden sandalye fırlatan Acun Ilıcalı, o zamandan beri dillerden düşmek bilmiyor. Şafak Sezer hazırladığı edit ile Ilıcalı'yı tiye alarak 'Sinirlendirmeyin Acun abiyi' notunu düştü.
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Survivor All Star 2024'ün son bölümü epey kaoslu geçti: Öyle ki Acun Ilıcalı bile çileden çıktı!
"Ne istiyorsunuz abi siz?" diye bağıran Ilıcalı, kendini tutamayıp Survivor tarihinde ilk kez sandalye fırlattı.
Bol kaoslu bölümün ardından kaosu harlayacak bir adım da oyuncu ve senarist Şafak Sezer'den geldi.
Kendisini sinirli Acun Ilıcalı'nın karşısına editleyen Şafak Sezer, "Ne istiyorsunuz abi siz?" sorusunu "Tamam be kardeşim bir şey istediğimiz yok" diye cevapladı.
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Yorumlar da gecikmedi tabii:
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