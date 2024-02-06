Acun Ilıcalı'yla Kavgalı Olan Serkay Tütüncü'nün Dizisinden Ayrılma Nedenin 'Survivor' Olabileceği Düşünüldü
Acun Ilıcalı'yla Kavgalı Olan Serkay Tütüncü'nün Dizisinden Ayrılma Nedenin 'Survivor' Olabileceği Düşünüldü
Survivor yarışmasına damgasını vuran isimlerden biri olan Serkay Tütüncü, zamanında Acun Ilıcalı ile yaşadığı polemik nedeniyle yarışmaya tövbe etmişti. Ancak Tütüncü'nün son dizisinden ayrılmasıyla Survivor'a katılacak iddialarının çıkması bir oldu!
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"Survivor" tarihinde en sevilen ve aranan yarışmacılardan biri olan Serkay Tütüncü'yü tanıyanlarınız vardır.
Yarıştığı dönem finale kadar giden Tütüncü ikinciliği kazanmış, yarışma sonrasında oyunculuk kariyerine giriş yapmıştı.
Acun Ilıcalı'nın isim paylaşmadan eski bir Survivor yarışmacısı hakkında yaptığı "Nankör insan, kansız adam sevmem..." açıklamasını yanıtsız bırakmayan Tütüncü, ünlü sunucu ile polemiğe girince "Survivor defteri kapandı" dedirtmişti.
Ancak geçtiğimiz günlerde yer aldığı "Kirli Sepeti" dizisine veda ederek ayrılan Tütüncü, 'yoksa...' diye düşündürmedi değil!
İlk önce ünlü oyuncunun Acun Ilıcalı'yı takip etmeye başladığı ileri sürüldü...
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Sonra da diziden ayrılmasını, yarışmaya katılacağı yönünde yorumlayanlar oldu.
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