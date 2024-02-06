Acun Ilıcalı'yla Kavgalı Olan Serkay Tütüncü'nün Dizisinden Ayrılma Nedenin 'Survivor' Olabileceği Düşünüldü

Survivor yarışmasına damgasını vuran isimlerden biri olan Serkay Tütüncü, zamanında Acun Ilıcalı ile yaşadığı polemik nedeniyle yarışmaya tövbe etmişti. Ancak Tütüncü'nün son dizisinden ayrılmasıyla Survivor'a katılacak iddialarının çıkması bir oldu!

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