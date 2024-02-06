Doja Cat'in Alın Yazısı Dilara Fındıkoğlu'nun Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı!
Doja Cat'in Alın Yazısı Dilara Fındıkoğlu'nun Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı!
Grammys ödül törenine katılmadan damgasını vuran ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu'nun eski sevgilisi bir zamanlar Medcezir dizisinin, şimdilerde Sandık Kokusu dizisinin yıldızı çıktı. Buyurun detaylara 👇
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Son günlerin en çok konuşulan ismi moda tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu'nun adını duymuşsunuzdur.
Fındıkoğlu, Grammys törenine katılmadan geceye damgasını vurmuştu: Doja Cat ünlü modacının ismini alnına yazdırdı.
Bella Hadid, Margot Robbie gibi dünya yıldızlarını giydiren Dilara Fındıkoğlu'nun başarılarını gördükçe gururlanmamak elde değil.
Ancak ünlü modacı hakkında sosyal medyada ortaya atılan tatsız iddialar da yok değil: Kendisinin staj başvurusu yapan bir öğrencinin portfolyosundan tasarım çaldığı ileri sürülmüştü.
Doja Cat'in alın yazısı olarak tekrardan gündeme gelmesiyle eski defterler açıldı. 👇
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Açılan eski defterlerde Fındıkoğlu'nun eski oyuncu sevgilisi de ortaya çıktı.
Metin Akdülger ve Dilara Fındıkoğlu'nun 2017 yılında birliktelik yaşadığı öğrenildi.
Tekrardan gündeme gelen bu eski ilişki ilk defa duyanları epey şaşırttı.
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