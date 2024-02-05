Star Işığını Yakalamadan Önce Çekilmiş Fotoğraflarıyla Tanımakta Zorlanacağınız 20 Ünlü
Star Işığını Yakalamadan Önce Çekilmiş Fotoğraflarıyla Tanımakta Zorlanacağınız 20 Ünlü
Şimdilerde dünya starı olan ünlü şarkıcı ve oyuncuların, şöhreti yakalamadan önceki hallerini görünce çoğunu tanımakta zorlanabilirsiniz. Kimler ne kadar değişmiş diye de çok şaşıracağınız kesin!
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1. Emma Stone (2006)
2. Reese Witherspoon (1991)
3. Margot Robbie (2009)
4. Angelina Jolie (1991)
5. Matt LeBlanc (1991)
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6. Rihanna (2005)
7. Dakota Johnson (2003)
8. Blake Lively (2005)
9. Jennifer Lopez (1992)
10. Taylor Swift (2006)
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11. Sydney Sweeney (2011)
12. Matthew Perry (1987)
13. BTS (2013)
14. Emily Blunt (2001)
15. Jennifer Lawrence (2007)
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16. Ryan Reynolds (1997)
17. Timothée Chalamet (2013)
18. Jennifer Aniston (1990)
19. Julia Roberts (1986)
20. Ben Affleck (1995)
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