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Star Işığını Yakalamadan Önce Çekilmiş Fotoğraflarıyla Tanımakta Zorlanacağınız 20 Ünlü

Star Işığını Yakalamadan Önce Çekilmiş Fotoğraflarıyla Tanımakta Zorlanacağınız 20 Ünlü

Magazin
Effy
Effy - Onedio Editörü
05.02.2024 - 19:15

Şimdilerde dünya starı olan ünlü şarkıcı ve oyuncuların, şöhreti yakalamadan önceki hallerini görünce çoğunu tanımakta zorlanabilirsiniz. Kimler ne kadar değişmiş diye de çok şaşıracağınız kesin!

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1. Emma Stone (2006)

1. Emma Stone (2006)

Ünlü oyuncu büyük çıkışını 2007 - 2010 yılları arasında yaşadı.

2. Reese Witherspoon (1991)

2. Reese Witherspoon (1991)

Kendisi 1999 yılında şöhreti yakaladı.

3. Margot Robbie (2009)

3. Margot Robbie (2009)

2013 yılında şöhreti yakaladı.

4. Angelina Jolie (1991)

4. Angelina Jolie (1991)

Ünü 1999 yılında yakaladı.

5. Matt LeBlanc (1991)

5. Matt LeBlanc (1991)

Ünü 1994'te yakaladı.

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6. Rihanna (2005)

6. Rihanna (2005)

Şöhreti 2007'de yakaladı.

7. Dakota Johnson (2003)

7. Dakota Johnson (2003)

Şöhreti 2015'te yakaladı.

8. Blake Lively (2005)

8. Blake Lively (2005)

Ünü 2007'de yakaladı.

9. Jennifer Lopez (1992)

9. Jennifer Lopez (1992)

Şöhreti 1997'de yakaladı.

10. Taylor Swift (2006)

10. Taylor Swift (2006)

Ünü 2007'de yakaladı.

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11. Sydney Sweeney (2011)

11. Sydney Sweeney (2011)

Ünü 2019'da yakaladı.

12. Matthew Perry (1987)

12. Matthew Perry (1987)

Şöhreti 1994'te yakaladı.

13. BTS (2013)

13. BTS (2013)

Şöhreti 2017'de yakaladı.

14. Emily Blunt (2001)

14. Emily Blunt (2001)

Ünü 2006'da yakaladı.

15. Jennifer Lawrence (2007)

15. Jennifer Lawrence (2007)

2010/2012 yıllarında büyük bir yükseliş yaşadı.

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16. Ryan Reynolds (1997)

16. Ryan Reynolds (1997)

2005-2009 yılları arasında ün kazandı.

17. Timothée Chalamet (2013)

17. Timothée Chalamet (2013)

2017 yılında şöhret kazandı.

18. Jennifer Aniston (1990)

18. Jennifer Aniston (1990)

1994 yılında ünü yakaladı.

19. Julia Roberts (1986)

19. Julia Roberts (1986)

Ünü 1988 yılında yakaladı.

20. Ben Affleck (1995)

20. Ben Affleck (1995)

Şöhreti 1997'de yakaladı.

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