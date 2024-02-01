Rol Arkadaşlıklarını Bir Üst Seviyeye Taşıyarak Setten Bir Anı Kalması İçin Beraber Dövme Yaptıran Ünlüler
Rol Arkadaşlıklarını Bir Üst Seviyeye Taşıyarak Setten Bir Anı Kalması İçin Beraber Dövme Yaptıran Ünlüler
Bazı oyuncular için yaptırdıkları bu dövme setteki zamanlarını ölümsüzleştirmenin bir yolu olmuş. Beraber aynı dövmeyi yaptıran ünlü isimleri ve dövmelerini sizler için listeledik! 👇
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1. 'Avengers: Infinity War' filminin beş yenilmezi, takımın bir sembolü olarak bu dövmeyi yaptırmış.
2. 'Mamma Mia' filminin çekimlerinin bitmesinin ardından Amanda Seyfried, Rachel McDowall, ve Ashley Lilley ayaklarına 'minge' dövmesini yaptırmışlar.
3. Miley Cyrus ve Pete Davidson 2017 yılında SNL'de yaptıkları skeçten bir alıntı olan 'We Babies!' dövmesini yaptırmışlardı.
4. 'Pretty Little Liars' ekibi final sezonunun ardından işaret parmaklarına karakterlerinin baş harflerinin dövmelerini yaptırmış.
Dövme seçimi ise dizinin ikonik açılışına bir ithaf. 😍
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5. '13 Reasons Why' yıldızları Alisha Boe ve Tommy Dorfman, baş yapımcı Selena Gomez ile mental hastalıklar ile mücadele eden bir hareketin simgesini dövme yaptırdılar.
6. 'Descendants 2' yıldızları China Anne McClain, Thomas Doherty, Dylan Playfair, Kristie Sita ve Justin Lopes çapa dövmesi yaptırdılar.
7. 'Suicide Squad' ekipçe dövme yaptırmayı bir üst seviyeye taşıyarak birbirlerine dövme yapmışlar. 🤩
8. Margot Robbie ve Cara Delevingne, Robbie'nin internetten satın aldığı dövme tabancası ile de ayak parmaklarına dövme yapmışlar. 😂
9. 'Game of Thrones' yıldızları Maisie Williams ve Sophie Turner, rollerini aldıklarını öğrendikleri "07.08.09" tarihini dövme olarak yaptırmışlar.
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10. 'Supernatural' yıldızları Jared Padalecki, Jensen Ackles ve Jeffrey Dean Morgan bir taç sembolünü dövme yaptırmışlar.
Dövme aynı zamanda Winchester'ın W harfini simgeliyor.
11. 'Lord of the Rings' yıldızları Sean Astin, Elijah Wood, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Orlando Bloom, ve Sir Ian McKellen elfçe 'dokuz' dövmesi yaptırmışlar.
12. 'Mad Max: Fury Road' oyuncuları Zoë Kravitz, Abbey Lee, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough, ve Courtney Eaton da dövme yaptıran ekipler arasında yer alıyor.
13. Lea Michele, 'Glee' oyuncuları Jenna Ushkowitz ve Kevin McHale'i dövme yaptırmaya ikna etmiş.
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'Imagine' dövmesini sol ayaklarına yaptırmışlar.
14. 'The Flight Attendant' oyuncuları Kaley Cuoco ve Zosia Mamet de dizi anısı olarak dövme yaptıran isimlerden.
Dövmeleri ise şu şekilde. 👇
15. 'Ms. Marvel' dizisinin yıldızları Yasmeen Fletcher, Laurel Marsden ve diğer 10 oyuncu ve ekip çalışanı birer simge olarak şimşek sembolünü dövme yaptırmışlar.
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