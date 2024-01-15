Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü İsimlerin 2010'lu Yıllardaki Instagram Paylaşımlarıyla Zamanda Yolculuğa Çıkacaksınız

Ünlü İsimlerin 2010'lu Yıllardaki Instagram Paylaşımlarıyla Zamanda Yolculuğa Çıkacaksınız

Instagram Magazin
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 20:14

Ünlü isimlerin 2010'lu yıllardaki paylaşımlarını derleyen @clipboardturkey isimli Twitter (X) hesabı, hepimize nostalji dolu anlar yaşattı. O fotoğrafları görünce Dudu Peri gibi 'Zaman geriye aksın!' diye bağırmak isteyebilirsiniz...

Bakalım 👇

Kaynak: https://twitter.com/clipboardturkey/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü isimlerin 2010'lu yıllarda yaptığı Instagram paylaşımları bünyede tam olarak şöyle bir etki bırakabilir...

Ünlü isimlerin 2010'lu yıllarda yaptığı Instagram paylaşımları bünyede tam olarak şöyle bir etki bırakabilir...

Buyurun başlayalım 👇

1. Edis

1. Edis
1. Edis

👇

👇
👇

2. Ece Seçkin

2. Ece Seçkin
2. Ece Seçkin

👇

👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

3. Ebru Gündeş

3. Ebru Gündeş
3. Ebru Gündeş

👇

👇
👇

4. İrem Derici

4. İrem Derici
4. İrem Derici

👇

👇
👇

5. Hande Yener

5. Hande Yener
5. Hande Yener
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
👇

6. Hadise

6. Hadise
6. Hadise

👇

👇
👇

7. Mabel Matiz

7. Mabel Matiz
7. Mabel Matiz

8. Ayşe Hatun Önal

8. Ayşe Hatun Önal
8. Ayşe Hatun Önal
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
👇

9. Gülşen

9. Gülşen
9. Gülşen

👇

👇
👇

10. Tarkan

10. Tarkan
10. Tarkan

👇

👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Sibel Can

11. Sibel Can
11. Sibel Can

👇

👇
👇

12. Bengü

12. Bengü
12. Bengü

👇

👇
👇

13. Demet Akalın

13. Demet Akalın
13. Demet Akalın

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın