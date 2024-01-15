Ünlü İsimlerin 2010'lu Yıllardaki Instagram Paylaşımlarıyla Zamanda Yolculuğa Çıkacaksınız

Ünlü isimlerin 2010'lu yıllardaki paylaşımlarını derleyen @clipboardturkey isimli Twitter (X) hesabı, hepimize nostalji dolu anlar yaşattı. O fotoğrafları görünce Dudu Peri gibi 'Zaman geriye aksın!' diye bağırmak isteyebilirsiniz...

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