Ünlü İsimlerin 2010'lu Yıllardaki Instagram Paylaşımlarıyla Zamanda Yolculuğa Çıkacaksınız
Ünlü İsimlerin 2010'lu Yıllardaki Instagram Paylaşımlarıyla Zamanda Yolculuğa Çıkacaksınız
Kaynak: https://twitter.com/clipboardturkey/s...
Ünlü isimlerin 2010'lu yıllardaki paylaşımlarını derleyen @clipboardturkey isimli Twitter (X) hesabı, hepimize nostalji dolu anlar yaşattı. O fotoğrafları görünce Dudu Peri gibi 'Zaman geriye aksın!' diye bağırmak isteyebilirsiniz...
Bakalım 👇
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Ünlü isimlerin 2010'lu yıllarda yaptığı Instagram paylaşımları bünyede tam olarak şöyle bir etki bırakabilir...
1. Edis
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2. Ece Seçkin
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3. Ebru Gündeş
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4. İrem Derici
👇
5. Hande Yener
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6. Hadise
👇
7. Mabel Matiz
8. Ayşe Hatun Önal
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9. Gülşen
👇
10. Tarkan
👇
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11. Sibel Can
👇
12. Bengü
👇
13. Demet Akalın
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