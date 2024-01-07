Ünlü İsimlerin 2014 Yılında Instagram Hesaplarından Yaptıkları Paylaşımları Görünce Yaşlanmış Hissedeceksiniz
Ünlü İsimlerin 2014 Yılında Instagram Hesaplarından Yaptıkları Paylaşımları Görünce Yaşlanmış Hissedeceksiniz
2010 yılından beri hayatlarımızda olan Instagram'da 13. yılımızı geride bıraktık. Şimdilerde pek çok güncelleme ve yepyeni filtrelerle yaptığımız paylaşımlar bir yana, Instagram'ın ilk yıllarındaki paylaşımların ayrı bir yeri var. Twitter'da @sckrxcx adlı bir kullanıcı bazı ünlülerin 2014'te yaptıkları paylaşımları derlemiş. Bakalım o günden bugüne neler değişmiş?
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@sckrxcx adlı bir Twitter kullanıcısı Instagram'da 10 yıl önce ünlülerin yaptığı paylaşımları yeniden gözler önüne serdi.
1. Selena Gomez
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2. Miley Cyrus
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3. Rihanna
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4. Beyonce
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5. Katy Perry
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6. Lady Gaga
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7. Ariana Grande
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8. Nicki Minaj
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9. Zendaya
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10. Kylie Jenner
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11. Kendall Jenner
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12. Kim Kardashian
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13. Gigi Hadid
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14. Cara Delevingne
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15. Taylor Swift
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16. Adriana Lima
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17. Ana de Armas
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18. Emily Ratajkowski
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19. Barbara Palvin
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