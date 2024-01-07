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Ünlü İsimlerin 2014 Yılında Instagram Hesaplarından Yaptıkları Paylaşımları Görünce Yaşlanmış Hissedeceksiniz

Ünlü İsimlerin 2014 Yılında Instagram Hesaplarından Yaptıkları Paylaşımları Görünce Yaşlanmış Hissedeceksiniz

Instagram
themyscira - Misafir Editör
07.01.2024 - 23:18

2010 yılından beri hayatlarımızda olan Instagram'da 13. yılımızı geride bıraktık. Şimdilerde pek çok güncelleme ve yepyeni filtrelerle yaptığımız paylaşımlar bir yana, Instagram'ın ilk yıllarındaki paylaşımların ayrı bir yeri var. Twitter'da @sckrxcx adlı bir kullanıcı bazı ünlülerin 2014'te yaptıkları paylaşımları derlemiş. Bakalım o günden bugüne neler değişmiş?

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@sckrxcx adlı bir Twitter kullanıcısı Instagram'da 10 yıl önce ünlülerin yaptığı paylaşımları yeniden gözler önüne serdi.

@sckrxcx adlı bir Twitter kullanıcısı Instagram'da 10 yıl önce ünlülerin yaptığı paylaşımları yeniden gözler önüne serdi.

Herkesin ne kadar değişmiş olduğunu görünce çok şaşıracaksınız!

1. Selena Gomez

1. Selena Gomez
1. Selena Gomez

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2. Miley Cyrus

2. Miley Cyrus
2. Miley Cyrus

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3. Rihanna

3. Rihanna
3. Rihanna

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4. Beyonce

4. Beyonce
4. Beyonce

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5. Katy Perry

5. Katy Perry
5. Katy Perry
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6. Lady Gaga

6. Lady Gaga
6. Lady Gaga

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7. Ariana Grande

7. Ariana Grande
7. Ariana Grande

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8. Nicki Minaj

8. Nicki Minaj
8. Nicki Minaj

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9. Zendaya

9. Zendaya
9. Zendaya

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10. Kylie Jenner

10. Kylie Jenner
10. Kylie Jenner
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11. Kendall Jenner

11. Kendall Jenner
11. Kendall Jenner

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12. Kim Kardashian

12. Kim Kardashian
12. Kim Kardashian

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👇
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13. Gigi Hadid

13. Gigi Hadid
13. Gigi Hadid

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14. Cara Delevingne

14. Cara Delevingne
14. Cara Delevingne

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15. Taylor Swift

15. Taylor Swift
15. Taylor Swift
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16. Adriana Lima

16. Adriana Lima
16. Adriana Lima

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17. Ana de Armas

17. Ana de Armas
17. Ana de Armas

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18. Emily Ratajkowski

18. Emily Ratajkowski
18. Emily Ratajkowski

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19. Barbara Palvin

19. Barbara Palvin
19. Barbara Palvin

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