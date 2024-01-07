Ünlü İsimlerin 2014 Yılında Instagram Hesaplarından Yaptıkları Paylaşımları Görünce Yaşlanmış Hissedeceksiniz

2010 yılından beri hayatlarımızda olan Instagram'da 13. yılımızı geride bıraktık. Şimdilerde pek çok güncelleme ve yepyeni filtrelerle yaptığımız paylaşımlar bir yana, Instagram'ın ilk yıllarındaki paylaşımların ayrı bir yeri var. Twitter'da @sckrxcx adlı bir kullanıcı bazı ünlülerin 2014'te yaptıkları paylaşımları derlemiş. Bakalım o günden bugüne neler değişmiş?