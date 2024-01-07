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Biz Murat Boz'la Shiplerken Hadise, İspanyol Bir Sevgilisinin Olduğunu Duyurdu!

Biz Murat Boz'la Shiplerken Hadise, İspanyol Bir Sevgilisinin Olduğunu Duyurdu!

Hadise
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 21:22

Herkesten, New York konserinde Murat Boz ve Hadise'yi tekrar bir arada görmenin heyecanıyla 'Evlenin artık' yorumları yükselmişti. Ancak Hadise aynı konserde gizemli İspanyol sevgilisini duyurdu.

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Yeni yıla bomba paylaşımlar ile giren Hadise, bu yıl magazin gündeminden hiç inmeyecek gibi duruyor.

Yeni yıla bomba paylaşımlar ile giren Hadise, bu yıl magazin gündeminden hiç inmeyecek gibi duruyor.

New York'ta Hadise rüzgarı esti: Ünlü şarkıcı, New York konserinde hem yabancı hem de gurbetçi hayranlarıyla buluştu.

New York'ta Hadise rüzgarı esti: Ünlü şarkıcı, New York konserinde hem yabancı hem de gurbetçi hayranlarıyla buluştu.

Konser birbirinden güzel performanlarla doluydu: Özellikle de Murat Boz'un Hadise'ye eşlik ettiği anlar ortalığı aleve verdi!

Konser birbirinden güzel performanlarla doluydu: Özellikle de Murat Boz'un Hadise'ye eşlik ettiği anlar ortalığı aleve verdi!

İkiliyi 6 yıl aradan sonra yan yana gören hayranlardan "Evlenin artık!" nidaları yükseldi.

Hadise New York sahnesinde, İngilizce şarkıları üzerinde çalışmak istediğini söyleyip belki İspanyolca şarkı çıkarabileceğinin de sinyallerini verdi.

Hadise New York sahnesinde, İngilizce şarkıları üzerinde çalışmak istediğini söyleyip belki İspanyolca şarkı çıkarabileceğinin de sinyallerini verdi.

Ünlü şarkıcı, 'şu anda İspanyolca konuşan biriyle ilişkisi olduğunu söyleyip', önce şaka sonra da gerçek dedi. 😅

Ünlü şarkıcı, 'şu anda İspanyolca konuşan biriyle ilişkisi olduğunu söyleyip', önce şaka sonra da gerçek dedi. 😅
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Herkes Murat Boz'la shiplerken, Hadise'den kafa karıştıran bir itiraf geldi...

Herkes Murat Boz'la shiplerken, Hadise'den kafa karıştıran bir itiraf geldi...

O anlar:

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