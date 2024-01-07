Evlilik Hazırlıkları Yaptıkları Konuşulan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Sosyal Medya Detoksu Göze Çarptı
Evlilik Hazırlıkları Yaptıkları Konuşulan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Sosyal Medya Detoksu Göze Çarptı
Bu yaz düğün yapacakları konuşulan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti herkesin dilinde. Bali tatilinden bir dizi fotoğraf paylaşan Sabancı'nın asla ve asla Erçel'e yer vermemesi bu sebeple dikkatleri çekti...
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Duyulduğu ilk günden beri ilişkileriyle gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftini bilmeyen yoktur.
'Çok sürmez' denilen çift rekora koşuyor ve her yeni haberle düşman çatlatıyor: İddialara göre, ünlü çift bu yaz düğün yapacak!
Sevilen çift neredeyse evlilik aşamasına gelse de, hala birbirlerini sosyal medyada gizli saklı paylaşmaları dikkatlerden kaçmıyor değil...
Çoğunlukla Hande Erçel, Sabancı'yı hayalet misali gizliyor: Bu yüzden de ikilinin beraber her yaptığı paylaşım ilgi çekiyor.
Yeni yıla Bali'de giren çift, ordan gelen pozlarıyla da hayranlarını sevindirmiş ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.
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Sabancı'nın paylaşımına "Hande nerede?" yorumları gecikmedi. 👇
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