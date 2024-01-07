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Evlilik Hazırlıkları Yaptıkları Konuşulan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Sosyal Medya Detoksu Göze Çarptı

Evlilik Hazırlıkları Yaptıkları Konuşulan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Sosyal Medya Detoksu Göze Çarptı

Hande Erçel
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 17:52

Bu yaz düğün yapacakları konuşulan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti herkesin dilinde. Bali tatilinden bir dizi fotoğraf paylaşan Sabancı'nın asla ve asla Erçel'e yer vermemesi bu sebeple dikkatleri çekti... 

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Duyulduğu ilk günden beri ilişkileriyle gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftini bilmeyen yoktur.

Duyulduğu ilk günden beri ilişkileriyle gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftini bilmeyen yoktur.

'Çok sürmez' denilen çift rekora koşuyor ve her yeni haberle düşman çatlatıyor: İddialara göre, ünlü çift bu yaz düğün yapacak!

'Çok sürmez' denilen çift rekora koşuyor ve her yeni haberle düşman çatlatıyor: İddialara göre, ünlü çift bu yaz düğün yapacak!

Sevilen çift neredeyse evlilik aşamasına gelse de, hala birbirlerini sosyal medyada gizli saklı paylaşmaları dikkatlerden kaçmıyor değil...

Sevilen çift neredeyse evlilik aşamasına gelse de, hala birbirlerini sosyal medyada gizli saklı paylaşmaları dikkatlerden kaçmıyor değil...

Nazardan mı acaba?

Çoğunlukla Hande Erçel, Sabancı'yı hayalet misali gizliyor: Bu yüzden de ikilinin beraber her yaptığı paylaşım ilgi çekiyor.

Çoğunlukla Hande Erçel, Sabancı'yı hayalet misali gizliyor: Bu yüzden de ikilinin beraber her yaptığı paylaşım ilgi çekiyor.

Yeni yıla Bali'de giren çift, ordan gelen pozlarıyla da hayranlarını sevindirmiş ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Yeni yıla Bali'de giren çift, ordan gelen pozlarıyla da hayranlarını sevindirmiş ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.
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Bali'den bir dizi fotoğraf paylaşan Sabancı'nın hiçbirinde Erçel'in yer almaması da göze batmadı değil...

Sabancı'nın paylaşımına "Hande nerede?" yorumları gecikmedi. 👇

Sabancı'nın paylaşımına "Hande nerede?" yorumları gecikmedi. 👇
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www.instagram.com
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