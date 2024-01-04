Eski Erkek Oyuncuların Bebeksiliği Şimdiki Sakallı Oyunculardan İllallah Ettirdi!
Eski Erkek Oyuncuların Bebeksiliği Şimdiki Sakallı Oyunculardan İllallah Ettirdi!
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Son zamanlarda televizyonda sakalsız erkek oyuncu görmek zor.
Dizilerin başrollerinde tek tip erkek oyuncuları izliyoruz: Yeniler de eskileri aratmıyor değil...
Bit Twitter (X) kullanıcısı bu durumdan isyan edince herkes ya hak verdi ya da haksız çıkarmak için koştu!
1. Yiğidi öldür, hakkını yeme demişler.
2. Biz senden razıyız Selahattin Paşalı!
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3. Yıkılmayın, biz arkanızdayız, yıkılmayın!
4. Özledik mi cidden?
5.
6.
7. Atlatamayanlar burada mı?
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8. Bazılarında huy demek ki.
9. Siz kaçırıyorsunuz.
10. Selahattin Paşalı'ya destek gerek!
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