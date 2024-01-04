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Eski Erkek Oyuncuların Bebeksiliği Şimdiki Sakallı Oyunculardan İllallah Ettirdi!

Eski Erkek Oyuncuların Bebeksiliği Şimdiki Sakallı Oyunculardan İllallah Ettirdi!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 00:41

Son zamanlarda tüm televizyon dizilerinde tek fenotip aktör ve aktrisleri izler olduk. Eskiden bebek yüzlü, sakalsız ve eli yüzü temiz aktörleri özleyen Twitter (X) kullanıcıları cast direktörlerine isyan etti! Bakalım 👇

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Son zamanlarda televizyonda sakalsız erkek oyuncu görmek zor.

Son zamanlarda televizyonda sakalsız erkek oyuncu görmek zor.

Dizilerin başrollerinde tek tip erkek oyuncuları izliyoruz: Yeniler de eskileri aratmıyor değil...

Dizilerin başrollerinde tek tip erkek oyuncuları izliyoruz: Yeniler de eskileri aratmıyor değil...

Bit Twitter (X) kullanıcısı bu durumdan isyan edince herkes ya hak verdi ya da haksız çıkarmak için koştu!

Bit Twitter (X) kullanıcısı bu durumdan isyan edince herkes ya hak verdi ya da haksız çıkarmak için koştu!
twitter.com

1. Yiğidi öldür, hakkını yeme demişler.

1. Yiğidi öldür, hakkını yeme demişler.

2. Biz senden razıyız Selahattin Paşalı!

2. Biz senden razıyız Selahattin Paşalı!
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3. Yıkılmayın, biz arkanızdayız, yıkılmayın!

3. Yıkılmayın, biz arkanızdayız, yıkılmayın!
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4. Özledik mi cidden?

4. Özledik mi cidden?
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5.

5.

6.

6.
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7. Atlatamayanlar burada mı?

7. Atlatamayanlar burada mı?
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8. Bazılarında huy demek ki.

8. Bazılarında huy demek ki.
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9. Siz kaçırıyorsunuz.

9. Siz kaçırıyorsunuz.
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10. Selahattin Paşalı'ya destek gerek!

10. Selahattin Paşalı'ya destek gerek!
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