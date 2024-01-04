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Bali Tatilindeyken Sporunu İhmal Etmeyen Hande Erçel'in Azmi Kendine Hayran Bıraktı

Bali Tatilindeyken Sporunu İhmal Etmeyen Hande Erçel'in Azmi Kendine Hayran Bıraktı

Hande Erçel
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 19:25

Güzel oyuncu Hande Erçel, fitliğini korumakta ısrarcı: Bali tatilinde sporunu ihmal etmeyen Erçel'in azmi, görenleri kıskandırdı!

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Hande Erçel malumunuz... İmaj değişikliği olsun, muhtemel projeleri olsun o hep çok konuşuluyor!

Hande Erçel malumunuz... İmaj değişikliği olsun, muhtemel projeleri olsun o hep çok konuşuluyor!

En son Hande Erçel'in Yalı Çapkını dizisine katılacağı iddiası ortalığı karıştırmıştı.

En son Hande Erçel'in Yalı Çapkını dizisine katılacağı iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Detaylar:

Yeni yılda da Hakan Sabancı ile olan aşkına tam gaz devam eden Erçel, göz doldurmaya devam ediyor.

Yeni yılda da Hakan Sabancı ile olan aşkına tam gaz devam eden Erçel, göz doldurmaya devam ediyor.

Şimdilerde Bali tatilinde olan Erçel, yine çok konuşulmayı başardı.

Şimdilerde Bali tatilinde olan Erçel, yine çok konuşulmayı başardı.

Bali pozlarıyla sosyal medyayı esir alan Erçel'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Bali pozlarıyla sosyal medyayı esir alan Erçel'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
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Ancak bizler 'deniz, kum, güneş' diye düşünsek de Erçel, tatil ne demek bilmiyor.

Ancak bizler 'deniz, kum, güneş' diye düşünsek de Erçel, tatil ne demek bilmiyor.

Bali tatilinde bile sporunu ihmal etmeyen Erçel, azmiyle 'Yok artık!' dedirtti.

Tabi yürüyüşsüz olmaz! Bize de Erçel'e 'İyi tatiller' dilemek düşer. 😅

Tabi yürüyüşsüz olmaz! Bize de Erçel'e 'İyi tatiller' dilemek düşer. 😅

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