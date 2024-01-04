Aleyna Tilki'yi Tiye Alan Işın Karaca'ya, Selen Görgüzel'den Zehir Zemberek Sözler!
Aleyna Tilki'yi Tiye Alan Işın Karaca'ya, Selen Görgüzel'den Zehir Zemberek Sözler!
Selen Görgüzel, Aleyna Tilki'nin yaşadıklarını tiye alan Işın Karaca'ya yaptığı paylaşımla 'Artık sus!' demişti. Yetmedi, Söylemezsem Olmaz programında açtı ağzını, yumdu gözünü.
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Selen Görgüzel ve Işın Karaca arasındaki geçmişten süregelen kaos malumunuz...
İkili arasındaki kavga Işın Karaca'nın, Görgüzel'in Kayahan şarkısını yorumlamasını eleştirmesi ile başlamıştı.
O zamandan beri yıldızları barışmayan ikili, en son Aleyna Tilki gündemiyle yine karşı karşıya geldi.
Aleyna Tilki "Korkmuyorum" diyerek başına gelen korkunç olayları anlatmış, Işın Karaca ise "23 yıldır albümlü, toplam 32 yıldır sahnedeyim, böyle aksiyon görmedim" diyerek Tilki'yi tiye almıştı.
Karaca'nın Tilki'nin yaşadıklarıyla adeta dalga geçer gibi bir cevap yazması üzerine Görgüzel'den Artık sus Işın Karaca” tepkisi geldi.
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Yetmedi, Görgüzel bir de Söylemezsem Olmaz programında Işın Karaca'ya açtı ağzını, yumdu gözünü.
Görgüzel "Çok sıkıldım Işın Karaca'nın, çok özür dilerim ama, dedikoducu karılar gibi evde oturup sektörü eleştiren tarzı ve tavrından. O kadar itici bir tavrı var ki, itici bir duruşu var ki ve birçok insan da sektörde ondan illallah ediyor" dedi.
Görgüzel, Karaca için "Bu bir insanın kötülüğünün vücut bulmuş halidir" ifadelerini kullandı.
"Aleyna Tilki onun çocuğu yaşında" diyen Görgüzel, "Sektörde neler yaşandığını hiç mi duymadınız?" diyerek sitem etti.
O anlar:
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