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Seda Sayan Photoshop Yeteneklerini Konuşturdu, Sevenlerine Takvim Jesti Geldi

Seda Sayan Photoshop Yeteneklerini Konuşturdu, Sevenlerine Takvim Jesti Geldi

Seda Sayan
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 20:59

Sabahların sultanı Seda Sayan, bu sefer takvimlerin sultanı oldu: Photoshop yeteneğini konuşturan ünlü şarkıcı, hayranlarına özel bir takvim hazırladı.

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Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ı hepimiz yıllardır tanıyoruz: Kim Seda Sayan 61 yaşında der?

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ı hepimiz yıllardır tanıyoruz: Kim Seda Sayan 61 yaşında der?

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Estetik yaptırdığını gizlemeyen, aksine operasyondan selfie bile paylaşan Sayan, yaşadığı değişimle görenleri şoke etmişti!

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Bir de hayatının aşkını bulan ünlü şarkıcı, resmen yeniden doğmuş gibi hayatında tertemiz bir sayfa açtı.

Hayranlarını da unutmadı: Photoshop yeteneklerini konuşturan Sayan, sevenlerine özel 2024 takvimi hazırladı.

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Takvimi paylaşarak "Daha ne yapayım yani 🥰" notunu düştü; hayranlarını jestiyle mest etti!

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Hemen çıkartıp duvarına asanlar oldu. 👇

Hemen çıkartıp duvarına asanlar oldu. 👇
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Hemen fotokopi makinesine...
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Gerçek bir ikon! Eline sağlık Seda ablamız!

Gerçek bir ikon! Eline sağlık Seda ablamız!
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