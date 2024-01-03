Seda Sayan Photoshop Yeteneklerini Konuşturdu, Sevenlerine Takvim Jesti Geldi
Seda Sayan Photoshop Yeteneklerini Konuşturdu, Sevenlerine Takvim Jesti Geldi
Sabahların sultanı Seda Sayan, bu sefer takvimlerin sultanı oldu: Photoshop yeteneğini konuşturan ünlü şarkıcı, hayranlarına özel bir takvim hazırladı.
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Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ı hepimiz yıllardır tanıyoruz: Kim Seda Sayan 61 yaşında der?
Estetik yaptırdığını gizlemeyen, aksine operasyondan selfie bile paylaşan Sayan, yaşadığı değişimle görenleri şoke etmişti!
Bir de hayatının aşkını bulan ünlü şarkıcı, resmen yeniden doğmuş gibi hayatında tertemiz bir sayfa açtı.
Hayranlarını da unutmadı: Photoshop yeteneklerini konuşturan Sayan, sevenlerine özel 2024 takvimi hazırladı.
Takvimi paylaşarak "Daha ne yapayım yani 🥰" notunu düştü; hayranlarını jestiyle mest etti!
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Hemen çıkartıp duvarına asanlar oldu. 👇
Link lütfen!
Hemen fotokopi makinesine...
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Gerçek bir ikon! Eline sağlık Seda ablamız!
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