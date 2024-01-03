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Filenin Sultanı Zehra Güneş Yeni Yıl Pozları ile Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi!

Filenin Sultanı Zehra Güneş Yeni Yıl Pozları ile Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 17:26

Milli voleybolcumuz Zehra Güneş, voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dillere düşen bir isim. Yeni yıl pozları ise Ocak ayında ortalığı alev alev etti desek yanlış olmaz! Bakalım 👇

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Geçtiğimiz sene sayelerinde çok büyük gururlar tattığımız Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'i artık tanımayan kalmadı.

Geçtiğimiz sene sayelerinde çok büyük gururlar tattığımız Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'i artık tanımayan kalmadı.

Güneş, en son 2023 aldığı kupalarla gövde gösterisi yapmış ve sporcu kimliğinin hakkını sonuna dek verdiğini kanıtlamıştı.

Güneş, en son 2023 aldığı kupalarla gövde gösterisi yapmış ve sporcu kimliğinin hakkını sonuna dek verdiğini kanıtlamıştı.

Detaylar:

Milli voleybolcumuz sadece başarıları ile değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan bir isim.

Milli voleybolcumuz sadece başarıları ile değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan bir isim.

Voleybolcu arkadaşı Beliz Başkır ile poz veren Güneş, paylaşımına "Çok istediniz, kırmadım" notunu düştü.

Voleybolcu arkadaşı Beliz Başkır ile poz veren Güneş, paylaşımına "Çok istediniz, kırmadım" notunu düştü.

İkilinin fotoğrafları kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı, ayrıca Güneş'in ilk kez yanındaki birinden kısa kaldığı detayı dillere düştü!

İkilinin fotoğrafları kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı, ayrıca Güneş'in ilk kez yanındaki birinden kısa kaldığı detayı dillere düştü!
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Sizce de ışıl ışıl görünmüyorlar mı? 😍

Sizce de ışıl ışıl görünmüyorlar mı? 😍

Elbette hayranlık dolu yorumlar da gecikmedi. 👇

Elbette hayranlık dolu yorumlar da gecikmedi. 👇

Bize de 'dostlukları daim olsun' demek düşer. ❤️

Bize de 'dostlukları daim olsun' demek düşer. ❤️

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